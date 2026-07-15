Los mejores y los peores de Argentina en la épica remontada contra Inglaterra por el Mundial 2026

Un repaso por los puntos más altos y también por los rendimientos más flojos de la Selección Argentina tras el 2-1 en Atlanta.

La Selección Argentina, finalista del Mundial otra vez. Nos vemos el domingo frente a España. Un partido para el infarto de La Albiceleste que dirige Lionel Scaloni, otra vez arrancando de atrás, otra vez dando vuelta el partido y nuevamente con fútbol. Con huevos, sí, pero con mucho fútbol. Fue realmente sensacional.

En medio de ese panorama, hacemos un repaso por los puntos más altos de la Selección Argentina en el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, así como también por los nombres propios con rendimientos más endebles pese a la épica clasificación de los de Scaloni en un partido que, sin ningún tipo de dudas, quedará en la historia.

Dibu Martínez (7): Tuvo poco trabajo, pero tapó un buen remate abajo.

Nahuel Molina (3): Volvió a pasarla realmente muy mal.

Cuti Romero (8): No tengo palabras para describir al central argentino. Fue uno de los mejores, de los más regulares. Se deglutió a Harry Kane. Y, cuando tuvo que meter, metió.

Lisandro Martínez (6,5): Aceptable partido para él.

Nicolás Tagliafico (7): Me gustó mucho el partido de Tagliafico hasta que salió.

Giuliano Simeone (4): No funcionó la prueba.

Leandro Paredes (7,5): Me gustó mucho. De hecho, me llamó la atención su salida.

Alexis Mac Allister (8): Me encantó, fue de los mejores.

Enzo Fernández (9): Partidazo. Transmitió fe y esperanza para darlo vuelta, además de su golazo.

Lionel Messi (10): Dos asistencias. El centro que le pone a Lautaro es de una gran jerarquía. Y, cuando pensamos que no iba a poder, pudo. Fue la figura del partido.

Julián Álvarez (7): Intentó más de lo que pudo.

Gonzalo Montiel (6): Entró realmente muy bien.

Nicolás Otamendi (7): Otro que entró bien y ganó todo de arriba.

Rodrigo De Paul (7): Su ingreso revolucionó el partido. Le cambió la cara al equipo.

Nicolás González (7): Es impresionante lo que contagia. Tuvo un cabezazo que se fue pegadito al palo.

Lautaro Martínez (9): Entró y lo ganó con un cabezazo fenomenal que nos metió en la final.

Publicidad

Así como en su momento cuestioné los cambios del entrenador el partido pasado, debo decir que esta vez acertó y lo ganó con las modificaciones. El planteo inicial quizás no salió de la mejor manera, pero, cuando Inglaterra se fundió, fue todo de Argentina.