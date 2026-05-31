Marcelo Bielsa confirmó la lista de 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Se presentó la lista de La Celeste para la Copa del Mundo.

Este domingo 31 de mayo se dio a conocer la lista de convocados de la Selección de Uruguay para el Mundial 2026. Marcelo Bielsa confirmó una convocatoria con tres arqueros, ocho defensores, doce mediocampistas y apenas tres delanteros, liderada por Federico Valverde, Ronald Araujo y Darwin Núñez.

El seleccionado uruguayo tendrá dos partidos en Miami y uno en Jalisco durante la Fase de Grupos, en la que enfrentará a Arabia Saudita y Cabo Verde en sus primeras dos presentaciones en el Hard Rock Stadium y cerrará en el Estadio Akron contra España.

No obstante, su sede para el Mundial 2026 será el Mayakoba Training Centre de Cancún, a 1 hora y 50 minutos en avión de Miami, distancia similar a la que tiene para viajar a Jalisco, sus partidos ya confirmados de la Fase de Grupos.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

La lista de convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Arqueros: Sergio Rochet (Internacional SC), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata) y Santiago Mele (CF Monterrey).

Sergio Rochet (Internacional SC), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata) y Santiago Mele (CF Monterrey). Defensas: José María Giménez (Atl. Madrid), Sebastián Cáceres (América), Matías Viña (River Plate), Ronald Araujo (FC Barcelona), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Mathías Olivera (Napoli), Santiago Bueno (Wolverhampton) y Guillermo Varela (Flamengo).

José María Giménez (Atl. Madrid), Sebastián Cáceres (América), Matías Viña (River Plate), Ronald Araujo (FC Barcelona), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Mathías Olivera (Napoli), Santiago Bueno (Wolverhampton) y Guillermo Varela (Flamengo). Mediocampistas: Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Emiliano Martínez (Palmeiras), Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Brian Rodríguez (América) y Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Emiliano Martínez (Palmeiras), Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Brian Rodríguez (América) y Facundo Pellistri (Panathinaikos) Delanteros: Darwin Núñez (Al Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

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El grupo de Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay compartirá el Grupo H del Mundial 2026 con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. El debut del seleccionado charrúa será el 15 de junio contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Su segundo partido será contra Cabo Verde, el 21 de junio en el mismo recinto, y el cierre de Uruguay en la Fase de Grupos será contra España, el 26 de junio en el Estadio Akron de Jalisco.

Síntesis

Fue confirmada la lista de 26 jugadores de Uruguay para el Mundial 2026 .

. Uruguay tendrá su sede de la Copa del Mundo en Cancún , y jugará en Miami y Jalisco en la fase de grupos.

, y jugará en en la fase de grupos. Uruguay comparte el Grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.