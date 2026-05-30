La hoja de ruta de la Selección Argentina para el Mundial 2026: el viaje a Estados Unidos, su estadía en Kansas y más

Los campeones del mundo juegan amistosos ante Honduras e Islandia, antes del debut contra Argelia por el grupo J.

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026 en la que la Selección Argentina irá en busca de defender la corona conseguida en Qatar 2022. En ese sentido, los dirigidos por Lionel Scaloni ya comenzaron el periplo que deben hacer para decir presente en los países de Norteamérica al menos por un mes o el tiempo que estén en competencia en la cita máxima.

Lo cierto es que, después de que se haya anunciado la lista de convocados de 26 futbolistas que representarán a la Albiceleste en el Mundial, ahora solo queda el momento de preparación en la zona superior del continente. Es por ese motivo que este sábado a las 23:50 horas partió rumbo a Estados Unidos con el objetivo de ultimar los detalles finales antes de la acción estelar.

Lionel Scaloni y su cuerpo técnico en la Selección Argentina. (Getty Images)

La delegación salió en un vuelo chárter con destino a la ciudad de Kansas, donde descansará en el Hotel Origin durante toda su estadía hasta que termine su participación en la Copa del Mundo. El grupo también lo integran Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Nicolás Capaldo y Agustín Giay, que se suman solo para los amistosos.

Esto se debe a que Argentina enfrenta a Honduras el sábado 6, por lo que se trasladará a Texas únicamente para disputar el encuentro y regresa inmediatamente a su búnker. Luego se mide ante Islandia el martes 8 en Alabama, en lo que será un viaje relámpago el día anterior para la ida y horas después del cotejo el regreso al alojamiento asignado por la AFA.

Hotel Origin en Kansas City, alojamiento de Argentina en el Mundial.

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Cabe recordar que el Compass Minerals National Performance Center es el sitio elegido para que la Selección Argentina entrene durante todo el Mundial. Este complejo pertenece al club Sporting Kansas City de la MLS y está ubicado a 21 minutos (29 kilómetros) del hotel, traslado que realizarán una y otra vez durante toda la cita máxima que dispute el conjunto albiceleste.

Este sitio fue designado por el cuerpo técnico que encabeza Scaloni y cuenta con diversas comodidades y amenities destacados, como: vestuarios personalizados, tecnología audiovisual integrada, pantallas para análisis táctico, sala de hidroterapia equipada con piletas de recuperación de última generación y un gimnasio con amplias máquinas Keiser y plataformas de fuerza.

Compass Minerals National Performance Center, sede de Argentina en el Mundial 2026.

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Vale resaltar que Argentina debuta ante Argelia el martes 16 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, para dar inicio al Grupo J. Más tarde, el lunes 22 y el sábado 27, mide fuerzas con Austria y Jordanian en el Dallas Stadium, lo que significa que debe viajar para jugar cada partido. El traslado es de menos de dos horas en avión entre la sede de los cotejos y el regreso a su búnker.

La lista de convocados de Argentina en el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

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MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS