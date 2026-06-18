Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 19 de junio

La agenda del noveno día de la Copa del Mundo, donde continúa desarrollándose la segunda fecha correspondiente a la fase de grupos.

El Mundial 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá continúa su rumbo. En medio de ese panorama, este jueves se inició la segunda fecha de la fase de grupos, produciéndose resultados importantes pensando en las clasificaciones para los 16avos de final. En ese contexto, ya se avecina una nueva jornada.

Este viernes 19 de junio ofrecerá otros cuatro partidos realmente importantes, los cuales son correspondientes al Grupo C y al Grupo D. Bajo esa órbita, mientras algunos seleccionados cuentan con la oportunidad de sellar sus respectivas clasificaciones hacia la próxima instancia, otros tantos no tienen margen de error y deben recuperarse.

Todo comenzará con una nueva presentación de uno de los anfitriones, que sorprendió gratamente en su debut. Hablamos de Estados Unidos, que se encontrará frente a frente con Australia buscando la clasificación. Un rato más tarde llegará el turno de un duelo para no perderse bajo ningún punto de vista entre Escocia y Marruecos.

En tercer turno, el máximo campeón en la historia de los Mundiales, Brasil, tratará de mejorar la imagen que dejó en su debut en la Copa del Mundo, chocando con el modesto combinado de Haití. Por último, ya en la medianoche de Argentina, Paraguay se jugará el todo por el todo para seguir con chances cuando juegue frente a Turquía.

PARTIDOS DEL VIERNES 19 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)

Lumen Field Stadium (Seattle), Estados Unidos

16:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro

Escocia vs. Marruecos (Grupo C)

Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos

19:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Disney+, Telefé y Claro

Brasil vs. Haití (Grupo C)

Lincoln Financial Field Stadium (Filadelfia), Estados Unidos

21:30 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro

Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

Levi’s Stadium (San Francisco), Estados Unidos

00:00 horas del 20/6 | 21:30 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y Claro

Las posiciones del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026