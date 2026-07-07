Leandro Paredes sobre la derrota de Neymar con Brasil en el Mundial 2026: ”Duele verlo así”

Leandro Paredes, Lionel Messi y Ángel Di María son algunos de los argentinos que compartieron plantel con Neymar Júnior (en el caso de Leo tanto en el FC Barcelona como en el París Saint-Germain). Y cada uno de ellos se encargó siempre de remarcar su condición de ser humano y lo buen compañero que ha sido en los momentos que les tocó coincidir.

De hecho, fueron quienes reforzaron el respeto que siempre se le tuvo en la Argentina al actual jugador de Santos. Incluso, hace pocas semanas, se llevó la ovación de la hinchada de San Lorenzo en los partidos en los que se enfrentaron en el Nuevo Gasómetro y en Vila Belmiro por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por eso, a pesar de tratarse de Brasil, el rival acérrimo de la Selección Argentina, muchos se lamentaron su eliminación de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a manos de la Noruega de Erling Haaland (quien, por cierto, marcó los dos goles de lo que fue la victoria 2 a 1 en el MetLife de Nueva Jersey).

Entre ellos, Leandro Paredes, jugador de la Scaloneta, que este lunes habló con la prensa en la previa de encuentro con Egipto y manifestó su pesar por el resultado de la Verdeamarela, justamente, por lo compungido que vio a su amigo Neymar Junior: ”Más allá de ser Brasil, tengo un cariño muy grande por Ney y duele verlo así. Le deseo siempre lo mejor”.

"Duele verlo así. Como amigo, más allá de que sea de Brasil, tengo un cariño muy grande por él" 🥺🇧🇷



🗣️ Leandro Paredes en exclusiva con @gregorossello tras la eliminación de Brasil y el retiro de Neymar de la Selección #MundialXTelefe pic.twitter.com/eSXZ8Yf0HJ — telefe (@telefe) July 6, 2026

Leandro Paredes será titular frente a Egipto

En otro orden de prioridades, Leandro Paredes también es noticia por estas horas porque será una de las variantes en el once titular que aplicará Lionel Scaloni en la Selección Argentina para el encuentro con Egipto en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta bajo el marco de los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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El mediocampista de Boca ingresará en lugar de Thiago Almada. Por lo tanto, el once de corrido de la Albiceleste ante el combinado africano sería con: Dibu Martínez en el arco; línea de fondo con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; mediocampo con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; y la dupla ofensiva conformada por Lionel Messi y Julián Alvarez.

En síntesis