Partidos de MAÑANA en el Mundial 2026: quién juega este domingo 28 de junio y dónde ver en vivo y online

Se terminó la fase de grupos y rápidamente comenzarán los 16avos de final con un solo partido.

Se terminó la fase inicial y automáticamente al día siguiente, este domingo 28 de junio, comienza lo serio, ya que se jugarán los primeros minutos de los 16avos de final del Mundial 2026: a partir de estos partidos, quien gane seguirá rumbo al sueño de conseguir la copa y quien pierda se vuelve a casa de manera tempranera.

Con el nuevo formato de 104 partidos, la primera fase le da paso a la eliminación directa, a la que avanzaron los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

Este domingo, los 16avos se abren con un solo partido, siendo este el mano a mano entre Sudáfrica y Canadá, que pasaron de ronda por ser el segundo del Grupo A y el líder del B respectivamente.

PARTIDOS DE LA JORNADA DEL 28 DE JUNIO: HORARIO Y DÓNDE VER

Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16avos de final

Sudáfrica vs. Canadá, SoFi Stadium de Los Angeles.

Argentina: 16:00 horas | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, mitelefe, Paramount+, Telefe Argentina, Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play.

El cuadro de 16avos de final del Mundial