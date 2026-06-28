Canadá, el primer clasificado a octavos: así está el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026

Pasó la fase de grupos, solo quedan 32 equipos en carrera y ya se vive la etapa más linda del Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, la Selección de Canadá se impuso por la mínima y de forma agónica ante su par de Sudáfrica en el primer duelo de 16avos de final.

Cuando el partido parecía trasladarse al tiempo suplementario, Stephen Eustáquio sacó un remate contra un palo para llevar al elenco de Jesse Marsch a los octavos de final. Alphonso Davies ingresó en el tramo final, sumando sus primeros minutos en el evento.

¡¡ES EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN!! EUSTAQUIO LA PARÓ DE PECHO Y SACÓ UN ZAPATAZO PARA MARCAR EL 1-0 DE CANADÁ ANTE SUDÁFRICA EN EL FINAL.



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Con este resultado, Canadá es el primer equipo confirmado para los octavos de final del Mundial. Los norteamericanos esperan ahora por el ganador entre Países Bajos y Marruecos.

La acción de los 16avos de final continuará este lunes con tres partidazos más. Brasil y Japón chocarán desde las 14, hora argentina, y a las 17.30, Paraguay buscará la épica ante Alemania. Por la noche, Países Bajos y Marruecos cerrarán, a las 22, la agenda de la jornada.

Así está el cuadro del Mundial 2026

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Cuándo juega Argentina por el Mundial 2026

El próximo compromiso de la Selección Argentina es el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán avanzar a una nueva ronda el viernes 3 de julio a las 19, hora argentina.

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