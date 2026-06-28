Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MUNDIAL 2026

Canadá, el primer clasificado a octavos: así está el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026

Stephen Eustáquio, en tiempo adicionado, anotó el único tanto del encuentro para los norteamericanos.

Canadá y Sudáfrica abrieron los 16avos de final.
© GettyCanadá y Sudáfrica abrieron los 16avos de final.

Pasó la fase de grupos, solo quedan 32 equipos en carrera y ya se vive la etapa más linda del Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, la Selección de Canadá se impuso por la mínima y de forma agónica ante su par de Sudáfrica en el primer duelo de 16avos de final.

Cuando el partido parecía trasladarse al tiempo suplementario, Stephen Eustáquio sacó un remate contra un palo para llevar al elenco de Jesse Marsch a los octavos de final. Alphonso Davies ingresó en el tramo final, sumando sus primeros minutos en el evento.

Con este resultado, Canadá es el primer equipo confirmado para los octavos de final del Mundial. Los norteamericanos esperan ahora por el ganador entre Países Bajos y Marruecos.

La acción de los 16avos de final continuará este lunes con tres partidazos más. Brasil y Japón chocarán desde las 14, hora argentina, y a las 17.30, Paraguay buscará la épica ante Alemania. Por la noche, Países Bajos y Marruecos cerrarán, a las 22, la agenda de la jornada.

Así está el cuadro del Mundial 2026

Ver también

Las probabilidades de Argentina para ganarle a Cabo Verde en el Mundial 2026

Cuándo juega Argentina por el Mundial 2026

El próximo compromiso de la Selección Argentina es el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán avanzar a una nueva ronda el viernes 3 de julio a las 19, hora argentina.

Datos clave

  • Canadá venció a Sudáfrica con gol de Stephen Eustáquio y clasificó a octavos.
  • Países Bajos y Marruecos definirán al próximo rival de Canadá en octavos de final.
  • 3 de julio a las 19 jugará Argentina ante Cabo Verde en Miami.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones