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El comunicado de Mamelodi Sundowns por la muerte de Jayden Adams: “Lloramos la pérdida”

Mientras se espera conocer la causa del deceso, el club que era dueño de la ficha del jugador pidió que se respete la privacidad de su familia.

El comunicado de Mamelodi Sundowns por la muerte de Jayden Adams: “Lloramos la pérdida”
© NurPhoto via Getty ImagesEl comunicado de Mamelodi Sundowns por la muerte de Jayden Adams: “Lloramos la pérdida”

La noticia de la muerte de Jayden Adams este sábado, tras disputar el Mundial 2026 con la Selección de Sudáfrica, generó gran conmoción y mensajes desde todos los rincones del planeta fútbol para expresar las condolencias a su familia. Uno de los más recientes fue el que se publicó desde Mamelodi Sundowns, club con el que tenía contrato hasta junio de 2028.

“Mamelodi Sundowns está devastado por el trágico fallecimiento de Jayden Adams. Es con profundo pesar que Mamelodi Sundowns puede confirmar el fallecimiento del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams”, comenzó expresando la comunicación oficial.

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Y continuó: “El Presidente y la Familia Motsepe, la Junta Directiva, el Equipo Técnico, los Jugadores, la Gerencia, el Personal, los Aficionados del Mamelodi Sundowns FC y toda la Nación Amarilla expresan sus más sentidas condolencias a la familia y amigos mientras lloramos la pérdida de Jayden”.

Para finalizar, desde el club se expresó: “Oramos para que el Todopoderoso Dios consuele y fortalezca a la familia Adams, a sus amigos y a todos los que lo conocieron. Sundowns solicita respetuosamente que se respete la privacidad de la familia mientras lloran esta profunda pérdida”.

El dolor de la familia

Brendine Johnson, representante de Adams afirmó: “En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora y no estarán en condiciones de responder. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial”.

“El jueves hablamos. Estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba“, completó Johnson.

Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia
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