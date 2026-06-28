Por qué no juega Alphonso Davies en Canadá vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

La máxima figura del elenco norteamericano es suplente en los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Este domingo por la tarde, Sudáfrica y Canadá se miden en el primer cruce de los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. El partido que se disputa en el SoFi Stadium de Los Ángeles y cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro, pero la mayor sorpresa es la ausencia de Alphonso Davies en la formación inicial.

Cabe recordar que la máxima figura del seleccionado norteamericano no jugó ni un minuto en el Mundial. Lejos de ser una decisión del entrenador, se debe a que llegó lesionado a la cita máxima con en la parte posterior del muslo izquierdo y es por eso que ocupó un lugar en el banco de suplentes en todos los partidos, haciendo uso de rol como referente del plantel.

Alphonso Davies, figura de Canadá en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que Davies es suplente en Canadá – Sudáfrica. En el compromiso correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo, Alphonso vuelve a ser una de las variantes ya que Jesse Marsch consideró que aún no está al 100% desde lo físico y es por eso que integra la delegación. En caso de ser necesario, entrará en el complemento para intentar cambiar el curso del cotejo.

La formación de Canadá ante Sudáfrica