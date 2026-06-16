Por qué no juega hoy Antoine Griezmann en Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

El delantero francés no forma parte de la lista de convocados por Deschamps para disputar este certamen.

Por la primera fecha del Grupo I del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Francia se enfrenta ante la Selección de Senegal en búsqueda de sus primeros tres puntos para quedar bien parado pensando en la clasificación a la próxima instancia.

Para este encuentro, el entrenador del elenco francés, Didier Deschamps, puso todo lo que tiene a su disposición, con la particularidad de que sus cuatro figuras, Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Michael Olise y Desiré Doué estarán de la partida.

Por otro lado, Les Blues tendrán una baja importante debido a que un histórico del seleccionado, como lo es Antoine Griezmann, no estará a disposición del entrenador debido a que no formó parte de la lista de los 26 jugadores convocados para disputar este certamen.

El motivo de la ausencia de Griezmann es personal. Luego de disputar la Liga de Naciones de la UEFA, el ex delantero de Atlético de Madrid se retiró de la Selección de Francia para dedicarse plenamente a su carrera a nivel clubes, en la que ahora tendrá una nueva etapa en Orlando City, de la MLS.

Antoine Griezmann en su último partido con la Selección de Francia. (Getty).

La formación de Francia para enfrentar a Senegal por el Mundial 2026

Los dirigidos por Deschamps saldrán a la cancha con: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurelién Tchouaméni, Adrien Rabiot; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.

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