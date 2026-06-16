Qué dice el parche que usa Kylian Mbappé en la camiseta de la Selección de Francia en el Mundial 2026

El delantero francés porta un parche particular y es el único jugador de su seleccionado en tenerlo.

En el MetLife Stadium de New Jersey, por la primera fecha del Grupo I del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Francia hace su estreno ante la Selección de Senegal en búsqueda de sus primeros tres puntos en la competencia.

Al igual que en las últimas dos ediciones de este certamen, el elenco francés cuenta con Kylian Mbappé como uno de sus grandes figuras. El delantero de Real Madrid llega con el objetivo de ganar nuevamente este título y contará con la particularidad de que usará un parche particular.

Es que, debajo del logo del Mundial 2026, el delantero de la Selección de Francia tendrá un Botín de Oro en referencia al premio individual que ganó en Qatar 2022, en donde fue el máximo goleador del certamen con 8 tantos, uno más que los que cosechó Lionel Messi.

Este parche no solo lo usará Mbappé, sino que también lo portarán otros dos jugadores de la Copa del Mundo. Los mismos son Harry Kane, máximo goleador del Mundial de Rusia 2018 y James Rodríguez, quien fue el máximo anotador en Brasil 2014.

Francia usará un parche dorado

Por otro lado, los 26 jugadores franceses jugarán con un parche dorado al costado derecho de su camiseta. El mismo lo portarán todos los países que fueron campeones del mundo, por lo que también lo visten Uruguay, Brasil, España, Inglaterra, Argentina y Alemania.

El mismo, puede ser de color dorado, o bien cambiar en caso de que la camiseta del seleccionado que lo porta se contraste con el mismo. En esta situación, podría mutar a un color oscuro o más claro, dependiendo de la casaca en sí.

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