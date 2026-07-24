Rodri será operado tras salir campeón del Mundial con España y es baja en Manchester City

Enzo Maresca confirmó que el MVP de la Copa del Mundo debe someterse a un intervención quirúrgica en las próximas horas.

Rodri Hernández ganó el premio al mejor futbolista durante la Copa del Mundo 2026, en la que tuvo un excelente rendimiento individual en la conquista de la Selección de España. En medio de ese contexto y apenas pocos días más tarde, se confirmó que debe ser operado por una complicación que arrastra en su espalda y no puede seguir esperando.

Rodri Hernández en la Selección de España. (Getty Images)

Esta información la reveló Enzo Maresca durante una conferencia de prensa protocolar, en su nuevo rol como flamante entrenador de Manchester City ya que fue el elegido por la directiva para reemplazar a Pep Guardiola que decidió dar un paso al costado al final de la temporada. Así, ya sabe que no puede contar con el mediocampista en primera instancia.

Lo cierto es que, delante de los micrófonos, confirmó: “Rodri se someterá a una operación por un problema de espalda, creo que el lunes“. Pocos segundos más tarde, continuó con su discurso y reconoció: “Necesita vacaciones y unos días de descanso“. No conforme con esa declaración, añadió: “Tiene que recuperarse y después volverá aquí con nosotros“.

Rodri Hernández en Manchester City. (Getty Images)

Por otro lado, Maresca no tardó en elogiarlo. “Hay que decir que, cuando se trata de un gran jugador, siempre hay especulaciones, pero no me preocupa“, sostuvo en primera instancia. Luego, el DT sumó: “Creo que es normal, sobre todo porque se está hablando del Mundial y fue el mejor jugador, cualquier entrenador querría tener a Rodri en su equipo“.

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Rodri Hernández en la Selección de España. (Getty Images)

A su vez, el entrenador habló de su nuevo desafío personal. “Me siento muy bien. La sensación desde el primer día ha sido fantástica, estoy feliz“, confesó sobre dirigir a Manchester City. Inmediatamente después, soltó: “Me gustaría decir que es un privilegio relevar a Pep (Guardiola), la razón por la que el club decidió elegirme significa que para mí es un privilegio“.