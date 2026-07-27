Slavko Vincic sorprende con su retiro a una semana de la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El árbitro esloveno, de polémica labor en la Final de la Copa del Mundo 2026, anunció su retiro mediante la Asociación Eslovena de Fútbol.

En medio de las suspicacias que se generaron primero por su designación y después por su labor en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que disputaron Argentina y España en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, Slavko Vincic, mediante la Asociación Eslovena de Fútbol, anunció su retiro del arbitaje.

”Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vinčić puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima del mundo. El nativo de Maribor fue el primer árbitro principal esloveno en dirigir la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en East Rutherford”, publicó este lunes 27 de julio la NZS en su sitio web oficial.

La entidad, además, remarcó que ”la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo nombró el mejor árbitro de la Copa del Mundo” y además hizo un repaso de las participaciones más destacadas del esloveno, entre ellas, la Final de la Europa League 2021/2022 entre Frankfurt y Rangers, el Argentina vs. Arabia Saudita de Qatar 2022 y la UEFA Champions League 2023/2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Slavko Vincic deja el referato, luego de ser cuestionado por la prensa mundial por lo que fueron decisiones puntuales que incidieron en el desarrolla de la Final de la Copa Mundial 2026, como la primera amonestación a Enzo Fernández (que terminó siendo expulsado por doble amarilla sobre el final del segundo tiempo) y su parcialidad frente a la actitud de Marc Cucurella de taparse la boca para dirigirse a Lionel Messi.

Slavko Vincic en el momento de la amonestación a Enzo Fernández. Getty Images.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Luego de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Argentina volverá a la actividad en la fecha FIFA de septiembre. Por primera vez, los elencos nacionales tendrán la oportunidad de disputar hasta cuatro partidos. En el caso de la Albiceleste serán de carácter amistoso, aún a confirmar rivales, sedes y fechas exactas.

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En principio, servirá de preparación ya con vistas a la Copa América 2028 (a jugarse muy posiblemente en los Estados Unidos) y a un probable nuevo formato de eliminatorias (al estilo Nation League) con valor de título para dar un incentivo no solo a Argentina, sino también a Uruguay y Paraguay, que ya están clasificados al Mundial 2030 por ser anfitriones en la fase de grupos.

En síntesis