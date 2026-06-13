Por qué suena la canción de Chicago Bulls en la previa de cada partido del Mundial 2026

"Sirius", de Alan Parsons Project, quedó inmortalizada por aquel equipo de Michael Jordan en la NBA. Ahora, la FIFA decidió utilizarlo para la Copa del Mundo de Norteamérica.

Entre las múltiples innovaciones que fueron implementadas para el juego y para lo extradeportivo en este Mundial 2026, una de las más curiosas es la musicalización constante en cada estadio y cada partido en el certamen.

Independientemente de las canciones que el musicalizador de turno elija para animar a los hinchas en la previa de cada partido, hay un tema que se repite sin excepción, cuando los jugadores saltan al campo de juego para afrontar los encuentros, debido a una elección de FIFA.

Esta es “Sirius”, interpretada por Alan Parsons Project. Si bien de nombre no es tan reconocida por el ágora mundial, la misma tiene una fuerte relación con los Chicago Bulls de la NBA y su época gloriosa en la década de los ’90 de la mano de Michael Jordan.

Así como sucedió en el Mundial de Clubes 2025 de manera exitosa con la canción “Freed from Desire” de Gala Rizzatto, la FIFA decidió que este año, la Copa del Mundo de selecciones tenga su tema identificable en todo el planeta, independientemente del partido que se trate, y la canción elegida fue aquella mítica Sirius, que justamente los Bulls usaban para la salida al pabellón de sus jugadores en la época de Michael Jordan.

“Sirius”, la canción asociada a Chicago Bulls que suena en el Mundial 2026

El fixture completo del Mundial 2026

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La tabla de posiciones del Mundial 2026