Las 7 nuevas reglas que debutarán en el Mundial 2026

La Copa del Mundo debutará varias nuevas normas enfocadas en mejorar el VAR y reducir la pérdida de tiempo.

En poco más de una semana, el Mundial 2026 se pondrá en marcha con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Ese partido significará el comienzo de la Copa del Mundo y en él se pondrán a prueba una serie de nuevas reglas dentro del deporte.

En total habrá siete reglas que tendrán su debut en este Mundial 2026, todas enfocadas en reducir la pérdida de tiempo y mejorar el impacto del VAR en los partidos.

Las nuevas reglas del Mundial 2026

Laterales temporarizados (5segs): Si un jugador retrasa deliberadamente el reinicio del juego, el saque puede ser otorgado al oponente.

Si un jugador retrasa deliberadamente el reinicio del juego, el saque puede ser otorgado al oponente. Saques de arco temporarizados (5segs): También se aplica a los intentos deliberados de agotar el tiempo y puede resultar en que se otorgue un saque de esquina. Actualmente, sucede algo similar con el tiempo que el arquero tiene la pelota en sus manos antes de reanudar el juego.

También se aplica a los intentos deliberados de agotar el tiempo y puede resultar en que se otorgue un saque de esquina. Actualmente, sucede algo similar con el tiempo que el arquero tiene la pelota en sus manos antes de reanudar el juego. Cambios temporarizados (10segs): Los jugadores sustituidos tienen 10 segundos para abandonar el campo en el punto más cercano. Si no lo hacen, el sustituto no podrá entrar al campo durante al menos un minuto y el equipo deberá continuar con 10 jugadores. Esto ya pasó en un amistoso, donde Japón convirtió un gol contra una Islandia temporalmente con 10 jugadores por esta medida.

Los jugadores sustituidos tienen 10 segundos para abandonar el campo en el punto más cercano. Si no lo hacen, el sustituto no podrá entrar al campo durante al menos un minuto y el equipo deberá continuar con 10 jugadores. Esto ya pasó en un amistoso, donde Japón convirtió un gol contra una Islandia temporalmente con 10 jugadores por esta medida. Tratamiento médico: Los jugadores atendidos por el fisioterapeuta deben permanecer fuera del campo durante 60 segundos. Existen algunas excepciones, como por ejemplo para los porteros, en caso de lesiones o si el rival recibe una tarjeta amarilla o es expulsado.

Los laterales ahora serán medidos con tiempo estrictamente. (Getty)

Jugadores cubriéndose la boca al hablar: Cualquier jugador que se cubra la boca en una situación de confrontación con un oponente puede ser sancionado con una tarjeta roja.

Cualquier jugador que se cubra la boca en una situación de confrontación con un oponente puede ser sancionado con una tarjeta roja. El VAR puede actuar en tiros de esquina mal cobrados: Si el VAR puede asegurarse de que un saque de esquina se ha concedido correctamente, pero esto debe hacerse rápidamente y antes de la reanudación. No se aplica a saques de meta concedidos erróneamente.

Si el VAR puede asegurarse de que un saque de esquina se ha concedido correctamente, pero esto debe hacerse rápidamente y antes de la reanudación. No se aplica a saques de meta concedidos erróneamente. Revisión de segundas tarjetas amarillas: Los jugadores expulsados ​​por dos amonestaciones pueden hacer que se revise la segunda tarjeta amarilla, pero no habrá revisiones para posibles segundas amarillas.

El VAR tendrá más oportunidades de intervenir. (Getty)

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Por supuesto, lo más llamativo de esta Copa del Mundo es una regla que no es nueva: el Cooling Break, que se empezó a aplicar en el Mundial de Clubes pasado, está presente en cada partido de Copa Libertadores y Sudamericana, en los amistosos internacionales y también se ejecutó en la final de la Champions League, pero su momento de mayor impacto y visibilidad será en este Mundial.

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