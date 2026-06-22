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Mundial 2026

Qué es el Gegenpressing, el estilo de juego de Austria, rival de Argentina en el Mundial 2026

La Albiceleste enfrentará a los europeos por el duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo J este martes a las 14 horas en Dallas.

Austria derrotó a Jordania por la primera fecha del Grupo J
© GettyAustria derrotó a Jordania por la primera fecha del Grupo J

La Selección Argentina y Austria se enfrentan este martes desde las 14 horas en Dallas. Los de Lionel Scaloni golearon a Argelia por 3 a 0 con un triplete de Lionel Messi y, de ganar ante los europeos sellarían su clasificación a 16avos de final esta misma jornada.

Austria superó a Jordania por 3 a 1 en el estreno mundialista, por lo que -al igual que Argentina- si gana se mete entre los 32 mejores de la Copa del Mundo. Los dirigidos por Ralf Dietrich Rangnick cuentan con una estrategia defensiva más que interesante que el propio entrenador patentó en 2022: el gegenpressing.

¿Qué es el gegenpressing?

Gegenpressing es un término alemán, que traducido al español quiere decir contrapresión. Por tal motivo, este táctica es básicamente presionar ferozmente luego de perder la pelota, sea en el sector del campo que sea. Los jugadores no deben retroceder, sino asfixiar al rival.

Como toda táctica tiene sus aspectos positivos y negativos. Ante rivales más débiles, con futbolistas con técnica limitada es probable que el gegenpressing sea más efectivo, pero si enfrente hay un equipo con buen manejo de pelota, con volantes de buen pie, como es el caso de Argentina, podría llegar a ser contraproducente ya que son fuertes de contra.

Ralf Rangnick. (Foto: Getty).

Ralf Rangnick. (Foto: Getty).

¿Cómo puede Argentina contrarrestar el gegenpressing?

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Las posibles formaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Si Argentina logra contrarrestar la presión austríaca tiene todo para jugar de contra. Jugadores como Julián Alvarez, Nicolás González, Enzo Fernández y Giuliano Simeone pueden romper líneas con su velocidad y ganarlo de contra. Sin ir más lejos, el buen pie en el mediocampo puede ser determinante para jugar de esta manera.

DATOS CLAVE

  • La Selección Argentina enfrenta a Austria este martes desde las 14 horas en Dallas.
  • Lionel Messi anotó un triplete en la goleada de Argentina ante Argelia.
  • Ralf Dietrich Rangnick dirige tácticamente a la selección europea bajo el sistema gegenpressing.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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