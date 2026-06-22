En el AT&T Stadium de Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Austria en búsqueda de una victoria que le asegure la clasificación a los 16avos de final del certamen.

El equipo comandado por Lionel Scaloni viene de vencer 3 a 0 a Argelia y quiere ganar para llegar tranquilo a la última jornada del grupo. Para este duelo, el DT afirmó que tiene a los 26 jugadores a disposición y solamente haría un cambio respecto al equipo que triunfó en el debut, ya que Nahuel Molina reemplazaría a Gonzalo Montiel.

Austria, por su parte, le ganó 3 a 1 a Jordania y quiere volver a ganar para clasificar a octavos de final y romper una racha de 44 años sin avanzar de ronda. Ralf Rangnick solamente haría un cambio, con el ingreso del experimentado Marko Arnautovic por Sasa Kalajdzic.

Las posibles formaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schalger; Roman Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

El equipo arbitral del partido

Árbitro : Amin Mohamed (Egipto)

: Amin Mohamed (Egipto) Asistente 1 : Mahmoud Abouelregal (Egipto)

: Mahmoud Abouelregal (Egipto) Asistente 2 : Ahmed Hossam Taha (Egipto)

: Ahmed Hossam Taha (Egipto) 4to árbitro : Alejandro Hernández (España)

: Alejandro Hernández (España) 5to árbitro : Diego Sánchez (España)

: Diego Sánchez (España) VAR : Khamis Al Marri (Qatar)

: Khamis Al Marri (Qatar) AVAR : Mahmoud Ashour (Egipto)

: Mahmoud Ashour (Egipto) SVAR: Tatiana Guzmán (Guatemala)

La tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026