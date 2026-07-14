Qué pasa si España gana, empata o pierde hoy vs. Francia por la semifinal del Mundial 2026

El seleccionado español buscará confirmar ante los últimos subcampeones del mundo por qué se autoproclamaron como los máximos favoritos a ganar el título.

La Selección de España tiene este martes la principal medida de fuerza para confirmar por qué tanto desde el cuerpo técnico como de parte del plantel de futbolistas se autoproclamaron como los máximos favoritos a ganar el Mundial 2026.

Desde las 16.00 en hora de Argentina, el equipo que conduce Luis de la Fuente se enfrentará en el AT&T Stadium de Dallas ante Francia, que ha sido finalista en las pasadas dos ediciones del certamen FIFA, quedándose con el título en Rusia 2018 y siendo relegada al subcampeonato por Argentina en Qatar 2022.

Sí es cierto que el seleccionado español dejó muy atrás el sinsabor del empate sin goles en el estreno ante Cabo Verde, acumulando pleno de victorias a partir de ese encuentro y habiendo recibido nada más que un gol en contra, el que le marcó Bélgica en el reciente duelo de cuartos de final que terminó 2-1.

Pero Francia ha mostrado un poderío ofensivo muy superior, sin requerir tanto de la tenencia para poner en posición de gol a futbolistas que han estado muy acertados de cara al gol, como Kylian Mbappé que acumula 8 y Ousmane Dembélé, que suma 5.

España busca llegar a la segunda final de su historia en los Mundiales.

¿Qué pasa si España gana, empata o pierde vs. Francia?

Si España gana su partido ante Francia clasificará a la final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del partido que mañana disputarán Inglaterra y Argentina.

su partido ante Francia clasificará a la final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del partido que mañana disputarán Inglaterra y Argentina. Si España empata con Francia al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, la clasificación se decidirá en tanda de penales.

con Francia al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, la clasificación se decidirá en tanda de penales. Si España pierde con Francia quedará sin chances de acceder a la final del Mundial 2026 y deberá disputar el partido por el tercer puesto ante el seleccionado que resulte perdedor del duelo que mañana disputarán Argentina en Inglaterra.

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