Franco Ravizzoli, arquero argentino en el ascenso inglés: “Acá dicen que será Inglaterra contra la FIFA”

El arquero surgido en River se encuentra en el Blackpool de la tercera división inglesa y contó cómo se está viviendo la previa del partido del año en tierras británicas.

Se viene el partido más importante para la Selección Argentina en los últimos tiempos. Hace más de dos décadas que no se da un partido ante Inglaterra y casi 25 años desde un cruce entre sí en Mundiales. Por eso, este compromiso por las semifinales del Mundial 2026 tiene muchos más condimentos que un partido cualquiera.

A horas del encuentro que se disputará en Atlanta por las segundas semis del certamen, BOLAVIP habló con Franco Ravizzoli, arquero argentino que actualmente juega en el Blackpool de la tercera división inglesa. Desde Manchester, el marplatense surgido en River palpitó el cruce del Mundial y cómo se está viviendo en tierras inglesas.

–¿Cómo está la cosa por Inglaterra en las horas previas al partido contra Argentina?

-Yo vivo en Manchester, a una hora de donde es el club (Blackpool), por una elección propia de calidad de vida. Ya de por sí al norte de Inglaterra se lo considera más amigable, así que creo que va a estar bastante tranquilo por acá. Pero bueno, nunca se sabe cuando hay alcohol de por medio y hace mucho que no se juega este partido, entonces es un poco impredecible. Ahora están a full, imaginate, están re prendidos al Mundial. Hacía mucho que no llegaban a estas instancias y se juntan a ver los partidos. Yo vivo en un barrio que está lleno de barcitos y restaurantes que ponen la tele afuera.

-Y vos como argentino allá, ¿cómo venís viviendo la previa con el contexto de allá?

-El otro día, cuando ellos jugaban antes que nosotros, salí a caminar y estaba lleno de ingleses esperando el partido con las camisetas. Por las dudas yo no me puse ni la camiseta de Argentina ni nada, aunque sí tengo la bandera colgada en el balcón. En el club ya arrancamos a picantear un poco el folclore futbolístico con los compañeros y el cuerpo técnico. Hoy fue la BBC al club a hacerle una nota al técnico y una a mí; y el técnico decía que querían jugar contra Argentina. El lunes, cuando se confirmó el cruce, yo fui al club con la campera de la Selección. Se empezaron a reír, me decían “Fuck off” y de todo. Los ayudantes de campo, que son escoceses, quieren que gane Argentina, me decían: “Muy bien, traé bandera, traé todo”. En la nota con la BBC el técnico tiró: “Tengo a Franco que es de Argentina. Si Argentina gana, tiene prohibido ir al entrenamiento”. Obviamente es todo en chiste, es un ambiente lindo.

-¿Hiciste alguna apuesta o alguna promesa si les ganamos?

No, la verdad que no. Lo único que dije es que si llegamos a ganar, voy a hablar con los ayudantes de campo escoceses para llevarles una bandera argentina y que se la pongan en la oficina. Yo quiero ganar para estar en la final y también para cargar un poco, porque soy yo junto a tres escoceses contra cuarenta ingleses en el club. Si ganan ellos, nos van a volver locos.

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-Se está hablando mucho de que Argentina está siendo beneficiada en este Mundial. ¿Por allá se habla de eso?

-Sí, obvio. Llegué al club el lunes y lo primero que me comentaron fue lo de la tarjeta roja por simulación de Embolo, y obviamente yo les retruqué con el gol que le anularon a Noruega. Ya están llorando. Hoy llegué y dos o tres compañeros me dicen: “Mañana es Inglaterra contra la FIFA“. Les dije que no tienen cara, para mí se atajan un poco de entrada. Todavía tienen guardado lo de la Mano de Dios y no lo pueden soltar. Van a llorar de entrada para agarrarse de algo en caso de perder. Ni hablar de que en el partido de ellos con Noruega pasó lo de la pelota que supuestamente pega en los cables de las cámaras y de eso no dicen nada. Siempre se fijan en cómo se beneficia a los demás y no en ellos mismos.

-¿A quién ven como uno de los desequilibrantes de Inglaterra para el partido?

Los veo bastante confiados a los ingleses; saben que no están jugando tan bien, al igual que nosotros, pero están confiados porque Bellingham está teniendo un buen Mundial. Dicen que Messi ya no está como antes, pero yo los dejo hablar. Igual, te dicen que no saben a qué juegan, pero se tienen fe en que va a suceder alguna jugada espontánea de sus figuras.

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-¿Cómo creés que va a ser el partido?

-Para mí, los primeros minutos van a ser súper trabados y cerrados. Va a haber mucha pelea, seguramente tarjetas, hasta que se abra el marcador y el otro equipo tenga que salir a buscarlo. Ojalá haya un gol tempranero para que haya situaciones; si no, va a ser el típico partido de Mundial donde se cierran atrás. Hoy en otra nota dije que ojalá vayamos a penales, porque a Dibu lo banco a muerte ahí. Ellos no tienen un buen récord y tienen muchísima presión. Hace mucho que no ganan nada, es un poco como le pasaba a Argentina antes: cuando ganaba estaba todo bien, pero ante un partido malo era abucheo constante. Se les nota a los jugadores, están con una presión muy diferente a la que demuestran en la Premier. Defensores, arqueros como Pickford, se los está criticando un poco.

-Última: ¿A quién le temen entre los jugadores de Argentina? ¿De quién sospechan que puede complicarles la vida?

Se comenta mucho de Julián Álvarez, más que nada por lo que corrió el otro día. No dejaba de correr y estaba rapidísimo. Le temen a eso. Igual también le temen a Messi; saben que alguna jugada espontánea de él les gana el partido. Saben que si se preocupan mucho por Messi, los otros les hacen daño; y si no se preocupan, Messi los vacuna. Pero creo que hoy por hoy el foco está muy puesto en Julián.

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¿Quién es Franco Ravizzoli? Un perfil de su carrera

Nacido en Mar del Plata hace 29 años, Franco Ravizzoli pasó únicamente por clubes de Argentina e Inglaterra a lo largo de su carrera. Hizo inferiores en River y tuvo un paso previo en las infantiles por Boca, no llegó a debutar en el club de Núñez y pasó por Deportivo Merlo y Morón, en el ascenso nacional.

Desde 2020 cruzó el charco para jugar en el ascenso inglés profundo, en un club de sexta división. Luego, comenzó a subir poco a poco en Inglaterra. MK Dons, Wycombe Wanderers y ahora el Blackpool, en la tercera división del país británico (League One Championship). En la última temporada disputó 8 partidos en total entre la tercera división inglesa y Copa de la Liga.