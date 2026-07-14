Tuchel confesó que analiza ponerle marca personal a Messi en Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026: “Se me ocurrió”

Se viene el partido del siglo. No solo el contexto político que lo atraviesa por lo que fue la Guerra de Malvinas, sino que también por tratarse de una semifinal de la Copa del Mundo y los antecedentes que hay entre Argentina e Inglaterra, generan que el planeta entero se paralice con este duelo.

De un lado estará Thomas Tuchel, el alemán que comanda a los ingleses y que busca su primera final con un seleccionado. Del otro, Lionel Scaloni, que quiere volver al último juego con la Albiceleste, algo que ya logró en Qatar 2022. Pero no solo los entrenadores estarán en la órbita de todos, sino que también las principales estrellas de cada equipo, como lo son Jude Bellingham y Lionel Messi.

Tras el conflicto que tuvo el nacido en Krumbach con el mediocampista de Real Madrid, se generó un enorme revuelo dentro del territorio inglés. Pero más allá de ello, y cómo atacarán a los vigentes campeones, el estratega de 52 años indicó que analizó colocarle una marca personal a Messi.

“Pensé en ello, en la posibilidad de imponer una marca individual tradicional sobre él, no estoy seguro si implementaremos esta idea, pero definitivamente se me ocurrió”, reveló el ex DT de Chelsea y Bayern Múnich, quien buscará hacer historia y romper la racha que lleva la nación que comanda, que hace seis décadas que no alcanza la final.

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra. (Getty Images)

Las figuras de Inglaterra

Este es un aspecto donde no hay ningún secreto, y los nombres son dos: Harry Kane y Jude Bellingham. El centrodelantero del Bayern Múnich es el máximo goleador histórico de la selección inglesa y el capitán de los Tres Leones. Lleva 6 goles y 1 asistencia en esta Copa del Mundo y tiene un juego muy molesto para las defensas rivales, ya que es capaz de tirarse a mitad de cancha y lanzar a sus extremos o patear desde afuera. Además, dentro del área maneja todos los recursos del manual del centrodelantero.

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Y cuando Kane se tira atrás o arrastra a los centrales, el que aparece es Jude Bellingham. El 10 inglés también tiene 6 goles en esta Copa del Mundo y su estilo de juego es muy similar al de sus primeras temporadas en Real Madrid, ofensivo y pisando el área con frecuencia, entendiendo a la perfección los espacios que deja Harry Kane. Es fuerte físicamente, dotado técnicamente y un jugador que no se puede descuidar nunca.

La velocidad y recambio por bandas

Thomas Tuchel juega con un 4-3-3 muy marcado en gran mayoría de los partidos. Y de esos tres delanteros, el único titular indiscutido es Harry Kane. A su izquierda pueden jugar Marcus Rashford o Anthony Gordon, y a su derecha pueden hacerlo Bukayo Saka o Noni Madueke.

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🚨توماس توخيل: "فكرت في ذلك، في إمكانية فرض رقابة فردية تقليدية عليه، لست متأكدًا إن كنا سننفذ هذه الفكرة، لكنها بالتأكيد خطرت ببالي." pic.twitter.com/oCzcde2uIA — Messi World (@M10GOAT) July 14, 2026

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Si bien estos cuatro jugadores tienen cualidades distintas, todos coinciden en una cosa: velocidad, potencia y desequilibrio. Saka y Rashford suelen enganchar hacia adentro y buscar el remate, Madueke y Gordon hacia afuera y tirar el centro. Todos son peligrosos y Tuchel suele rotarlos durante el partido para tener esa presión constante los 90 minutos, o 120, de ser necesario.

Argentina no ha estado bien defendiendo por banda, por lo que este aspecto puede ser el que más deba cuidar Scaloni, y uno de los motivos por los que la albiceleste podría salir con cinco defensores a la cancha en Atlanta.

La “mentalidad” que destacó Tuchel

A pesar de todas las cualidades ofensivas que se destacaron de Inglaterra, al equipo le falta juego asociado y conexión. Eso lo ha llevado a tener que sufrir más de la cuenta. Posiblemente sea, junto a Argentina, el equipo que más trabajó para llegar a semifinales.

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Ghana le empató sin goles en fase de grupos, en 16avos de final estuvo abajo en el marcador contra RD Congo hasta dos genialidades de Harry Kane, en octavos le costó con México y en cuartos de final tuvo que ir al alargue para vencer a Noruega. Thomas Tuchel destacó que el equipo tiene una mentalidad notable para, a pesar de fallar en el juego asociado, poder sacar adelante los partidos.

Declan Rice, Harry Kane y Elliot Anderson, figuras de Inglaterra.

Las debilidades de Inglaterra

Los problemas defensivos

La Selección de Inglaterra recibió ya 6 goles en lo que va del Mundial 2026, y sólo pudo mantener la valla invicta contra Ghana (empate 0-0) y Panamá (triunfo 2-0), en la fase de grupos.

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A su vez, Jordan Pickford es uno de los arqueros con más atajadas en esta Copa del Mundo con un total de 12. En comparación, Mike Maignan tiene 9, Dibu Martínez 8 y Unai Simón 6. Esto habla de la fragilidad defensiva de Inglaterra. Es atacable.

Falta de creatividad en el medio

Declan Rice ha sido señalado como uno de los mejores mediocampistas del mundo en los últimos años. A su lado está Elliot Anderson, a quien Manchester City compró en 130 millones.

A pesar de esto, el circuito de juego inglés no ha destacado en esta Copa del Mundo. De hecho, por muchos momentos, perdió el control de los partidos, algo que quedó recalcado contra México y Noruega, principalmente.

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El cortocircuito entre Tuchel y Bellingham

Luego del partido contra Noruega, Thomas Tuchel destacó que su equipo no “repitió los movimientos” que había señalado como claves para hacerle daño a los nórdicos, algo a lo que luego Bellingham retrucó, elogiando al rival de turno. Esto fue en el último partido, y podría todavía haber miradas opuestas dentro del vestuario y una desconexión a aprovechar.

A Jude Bellingham no le gustó que Thomas Tuchel dijera que Inglaterra clasificó a la Semifinal del Mundial de ”suerte”.

¿Cómo juega Inglaterra?

Ante esto, el seleccionado inglés se ve como una fuerza ofensiva importante, con 13 goles en esta Copa del Mundo, aunque 12 de ellos fueron obra de Harry Kane y Jude Bellingham, los dos jugadores a tener bien marcados en todo momento. Contener a sus extremos será la otra clave de Argentina.

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Si los dirigidos por Scaloni pueden con ello, controlar la pelota no será un problema, ya que en muchas ocasiones Inglaterra prefiere ceder el control del balón y esperar al contraataque. Una Argentina fina con los pases puede hacerle daño a este equipo.

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