Los convocados de Boca para enfrentar a Sarmiento por la Copa Argentina: con cambios de dorsales

El Vasco lleva 22 futbolistas a Rosario para el primer partido oficial desde su regreso.

Rodolfo Arruabarrena confirmó la lista de convocados para el primer partido oficial del segundo ciclo. Boca enfrentará a Sarmiento por los dieciseisavos de la Copa Argentina y la nómina cuenta con solo uno de los tres refuerzos y algunas bajas importantes.

Leandro Lozano es la única incorporación que dirá presente este jueves. Tanto Sebastián Villa como Álvaro Montero se quedan afuera, teniendo en cuenta que todavía no participaron de ningún entrenamiento con el primer equipo.

Entre las ausencias más importantes están las de los lesionados Adam Bareiro, Rodrigo Battaglia y Agustín Marchesín. Por supuesto, Leandro Paredes tampoco forma parte de la lista debido a su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Los convocados de Boca

Arqueros : Leandro Brey y Javier García

: Leandro Brey y Javier García Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Tomás Aranda y Kevin Zenón.

: Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Tomás Aranda y Kevin Zenón. Delanteros: Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ángel Romero.

Cambios de números en Boca

La lista de convocados también confirmó varios cambios de dorsales en los jugadores, debido a las salidas de algunos futbolistas y a la decisión de Arruabarrena de apartar a otros.

Dylan Gorosito tomó la 24 de Juan Barinaga

Camilo Rey Domenech heredó la 23 de Marcelo Weigandt

Carlos Palacios agarró la 7 de Exequiel Zeballos

Tomás Aranda se quedó con la 10 de Edinson Cavani

Kevin Zenón cambió a la 21 y le dejó la 22 a Sebastián Villa

Ángel Romero se quedó con la 11 de Lucas Janson

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El posible 11 de Boca para enfrentar a Sarmiento

Boca podría formar con Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Síntesis