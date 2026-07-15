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La chicana de la AFA a Inglaterra antes de la semifinal del Mundial: “Huir como un ladrón”

En su cuenta de Instagram, el ente regulador utilizó una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la previa del cruce estelar.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, antes de Argentina vs. Inglaterra.
© @ArgentinaLionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, antes de Argentina vs. Inglaterra.

En la previa del partido estelar entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026, la temperatura está en su pico máximo. Con vistas hacia el enfrentamiento que determina al rival de España en la final, la cuenta oficial del combinado nacional subió un video con una canción muy particular y más aún en este momento.

“Quiero verte huir como un ladrón”, sostiene uno de los temas más emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En esta oportunidad, dicha frase es una clara referencia a la eterna rivalidad entre la Albiceleste y el elenco británico, que está presente en la sociedad desde la recordada Guerra de Malvinas en 1982.

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Indio Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Indio Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La canción que entona el Indio Solari como vocalista de la histórica banda que marcó un antes y un después en la historia de la música nacional, fue titulada como Rock Para el Negro Atila. La letra tiene un significado distinto, pero dado el contexto que rodea al compromiso de este miércoles, la página oficial de Argentina palpitó el duelo contra Inglaterra.

A la música de Los Redondos la acompañaron imágenes de toda la delegación arribando al Mercedes-Benz Stadium para disputar el cotejo. Con múltiples protagonistas, pero con una clara coincidencia: todos concentrados en el partido. La mirada de Lionel Scaloni evidencia la mentalidad de todo el plantel, que busca alcanzar una nueva final.

Letra de Rock Para el Negro Atila de Los Redondos

Quiero verte huir como un ladrón
al que nunca pueden atrapar,
y apretar en tu bolsillo
todo el metálico brillo, sin temor.

Quiero verte oler como el ratón
el peligro del gato matón,
que ha cambiado la sirena
y compró matraca nueva de ocasión.

Quiero verte hundido en tu gabán
masticando el frío marginal,
y además de todo, verte,
lunático, blanco y presa de mi amor.

Quiero verte huir como un ladrón
al que nunca pueden atrapar,
y apretar en tu bolsillo
todo el metálico brillo, sin temor.

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Nahuel de Hoz
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