Jugador x jugador: puntajes de los futbolistas de la Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

La calificación de los futbolistas de la Albiceleste en el duelo correspondiente a la semifinal de final de la Copa del Mundo.

EMILIANO MARTÍNEZ

Primer tiempo (6): buenas respuestas en las primeras aproximaciones de Inglaterra.

Segundo tiempo (5): nada que hacer en el gol de Inglaterra.

Puntaje final: 6

NAHUEL MOLINA

Primer tiempo (4): algunas falencias en los primeros minutos. No brindó soluciones por derecha. Cometió faltas innecesarias.

Segundo tiempo (4): muy flojo. Perdió la marca en el gol de Gordon.

Puntaje final: 4

Nahuel Molina. (Foto: Getty).

CRISTIAN ROMERO

Primer tiempo (6): poca participación del Cuti, aunque resolvió bien siempre que tuvo que hacerlo. Mucho mejor en el tramo final del primer tiempo.

Segundo tiempo (5): muy bien con la pelota en los pies en el inicio del complemento. Fue amonestado en el inicio del complemento. Se fue a jugar de 9 en el tramo final.

Puntaje final: 6

LISANDRO MARTÍNEZ

Primer tiempo (5): al igual que Cuti, Lisandro no tuvo que intervenir tanto, aunque cuando lo hizo estuvo correcto. Buen cierre a los 33 del primer tiempo. Fue amonestado a los 41.

Segundo tiempo (5): pierde una pelota sencilla después del gol de Gordon.

Puntaje final: 5

Lisandro Martínez. (Foto: Getty).

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NICOLÁS TAGLIAFICO

Primer tiempo (6): bien en la marca, criterioso para escalar por izquierda. Firme por arriba.

Segundo tiempo (6): interesante segundo tiempo de Tagliafico, especialmente en ataque.

Puntaje final: 6

GIULIANO SIMEONE

Primer tiempo (6): picante en la presión por el costado derecho. Muy buenos primeros minutos, intenso y con criterio.

Segundo tiempo (6): tuvo el empate en la jugada siguiente al gol de Gordon, pero no logró definir. Incansable en la presión, recuperó pelotas importantes y generó peligro.

Puntaje final: 6

Giuliano Simeone. (Foto: Getty).

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LEANDRO PAREDES

Primer tiempo (6): arrancó el partido marcando la cancha con un manotazo a Bellingham. Muy bien en la presión y la marca.

Segundo tiempo (6): importante participación en la tenencia de la pelota. Trabó y metió cuando había que hacerlo.

Puntaje final: 6

Leandro Paredes. (Foto: Getty).

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ENZO FERNÁNDEZ

Primer tiempo (7): intenso comienzo de Enzo, firme en la marca. Muy metido, siempre bien ubicado. Bien en la distribución también. Casi hace un golazo de afuera del área a los 37 minutos.

Segundo tiempo (8): buen inició en el complemento. Salió a los 18 minutos. Muy picante en el tramo final, gran remate al minuto 40 que tapó Pickford. En la siguiente jugada hizo un golazo para el 1 a 1.

Puntaje final: 8

Enzo Fernández. (Foto: Getty).

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ALEXIS MAC ALLISTER

Primer tiempo (5): buen comienzo de Macca, aunque con pocas intervenciones.

Segundo tiempo (6): tuvo el empate de cabeza a los 30, pero la pelota pegó en el palo. Tuvo otro tiro en el palo.

Puntaje final: 6

Alexis Mac Allister. (Foto: Getty).

LIONEL MESSI

Primer tiempo (5): preciso en el comienzo, tocó corto y buscó sociedades. En el momento más caliente del primer tiempo fue quien agarró la pelota y generó peligro.

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Segundo tiempo (6): estuvo tapado, pero cuando la tocó habitualmente lo hizo bien. Gran centro para Nico González en la que casi marca de cabeza. Gran asistencia en el gol de Lautaro.

Puntaje final: 6

Lionel Messi. (Foto: Getty).

JULIÁN ALVAREZ

Primer tiempo (7): intenso en la presión alta. Muy recostado por izquierda, muy criterioso para jugar y tomar decisiones.

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Segundo tiempo (7): muy picante en el comienzo del complemento, casi rompe el cero con un remate que tapó Pickford. Movedizo permanentemente. Solidario en todo momento.

Puntaje final: 7

Julián Alvarez. (Foto: Getty).

INGRESARON

Nicolás González (7): entró picante por izquierda. Casi logra el empate con un gran cabezazo que tapó Pickford. Solidario en la marca.

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Rodrigo De Paul (6): jugó recostado por derecha, ejecutó algunos buenos centros. Fue amonestado.

Gonzalo Montiel (6): fue opción por derecha casi permanentemente.

Nicolás Otamendi (6): jugó casi todo el tiempo en campo rival. Muy bien en el retroceso.

Lautaro Martínez (7): implacable cabezazo para poner el 2 a 1 en el minuto 91.