Atajó dos penales y fue la figura de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 98: “No me imagino el partido, solo quiero que ganemos”

La mano izquierda arriba, como en el que se le escapó por poco ante Merson. Esta vez la pelota fue un poco más abajo, menos esquinada, y le quedó perfecta a Carlos Roa para ser el héroe de la noche. El pase a cuartos de final después de un partido picantísimo, una definición por penales para el infarto y un arquero que se lució en toda la tanda, parando primero el de Paul Ince y luego el último de David Batty.

“¿Viste lo que fue el festejo? Daniel (Passarella) se resbaló, se cayeron todos encima, se tiraban encima de él, los jugadores todos abrazados, la verdad que fue una satisfacción espectacular, fue una alegría muy grande, porque realmente después de haber jugado ese partido, con todas las circunstancias que tuvo, el festejo fue terrible. Y después de ese partido, obviamente, cuando terminó, es como que te desinflás todo y decís ‘uf, bueno, pasó, ya está, se consiguió‘”.

Carlos Roa atajó dos penales para dejar afuera a Inglaterra en Saint Etienne. Stu Forster /Allsport/Getty Images

Se ríe Lechuga del otro lado del teléfono en una charla con BOLAVIP. Está disfrutando este Mundial con los suyos, en familia, pero con el pase a las semifinales de la Selección tras vencer a Suiza y en la antesala de un nuevo cruce con Inglaterra, el sexto en mundiales, se despertó el recuerdo de aquella noche en Saint Etienne, en Francia 98, cuando Argentina eliminó al equipo de Beckham y compañía para llegar a cuartos de final (luego quedaría eliminada con Países Bajos).

“Se me vino todo a la memoria. ¿Por qué? Porque yo quería que Argentina se enfrentara a Inglaterra. Así que estaba deseoso de que Inglaterra ganara su partido para enfrentar a Argentina. Pero ¿por qué? Porque va a ser como una final anticipada. Creo que son dos potencias, futbolísticamente hablando, son dos selecciones muy importantes, tienen una gran historia futbolística detrás. Entonces creo que es un buen rival para esta circunstancia, para nuestra Selección. Y me trajo muy lindos recuerdos, muy gratos recuerdos de esa noche que jugamos allá en Francia, del Mundial 98″, recuerda el exarquero.

Aquel partido, como cada vez que se enfrentan los dos equipos, tiene un contexto particular. Malvinas, por un lado; la Mano de Dios y el Gol del Siglo por el otro; y el grito que se enciende: ‘El que no salta es un inglés’. Sin embargo, Roa coincide con Scaloni en dejar el revanchismo de lado.

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“No tiene sentido que los jugadores opinen de estas circunstancias porque estarían cometiendo un error que no vale la pena antes de este partido. Es un problema, así que yo creo que está bien lo que dijo Scaloni en la conferencia, esto es fútbol y hablemos sobre fútbol y me parece fantástico”.

-Pero el contexto se siente igual…

-Cuando salís a la cancha, vos te aislás completamente. Pero eso está adentro, implícitamente. Porque vos no podés obviar lo que ocurre en tu entorno, en lo que ocurre en tu país, las críticas, las circunstancias, todo eso está. Lo que pasa es que cuando vos vas a jugar al fútbol, ya eso queda atrás y vos te enfocás en el partido, en el rival y punto. Igual ahora todo el mundo se agarra de algo para agarrarnos broncas. Nos tiene bronca todo el mundo. No nos quiere nadie ahora, pero ¿qué culpa vamos a tener? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Y ellos se agarran de ese partido por el de Diego, hay que dejarlos. Como dijo el Diego… “la tienen…“, aquel comentario que hizo en la tele… Ellos tienen su historia y nosotros tenemos nuestra historia. Ya está.

-¿Te acordás algo de la charla técnica?

-La verdad, muy poco, pero sí que fue positiva, fue interesante, donde obviamente el técnico Daniel planteó la manera de que había que jugarle a Inglaterra y lo que teníamos que tener en cuenta, sin ninguna duda. Pero detalladamente no recuerdo, no tengo buena memoria.

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El partido tuvo una intensidad espectacular, especialmente en el primer tiempo. Foto Doug Pensinger /Allsport/Getty Images

La memoria le hizo olvidar los detalles al exarquero que atajó en Racing, Lanús, Mallorca, Albacete y luego tuvo un corto regreso en Olimpo, tras un retiro prematuro. Lo que no se olvida es del partidazo que hizo Ariel Ortega, de los penales y de David Beckham.

“Yo venía ese año de haber atajado penales en la Copa del Rey, en el torneo local de España, ya con el Mallorca, que yo estaba teniendo un buen año futbolísticamente hablando. El hecho de que en el Mundial también hayas tenido la oportunidad de atajar dos penales se suma a ese buen momento, ese buen pasar que yo tenía. No había mucha información de los que pateaban, yo no había visto penales de los jugadores de Inglaterra, era más todo criollo, era todo más a a pulmón“, dice mientras se ríe recordando aquel momento en el que detuvo los penales de Paul Ince primero y de David Batty después.

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Aquel partido jugado un tuvo un 30 de junio tuvo un desarrollo brutal. Arrancó ganando Argentina a los seis minutos, con un penal convertido por Gabriel Batistuta (penal de Seaman a Diego Simeone). A los 10 ya lo empataba Shearer de penal (Ayala derribó Owen) y a los 16 el mismo Owen lo daba vuelta. Después de un sinfín de situaciones de un lado y del otro (el partido no dio respiro), Zanetti igualó a los 45.

En el inicio del segundo tiempo, Simeone y Beckham se cruzaron y el inglés fue expulsado por la reacción posterior a la falta. Argentina pudo ganarlo pero también perderlo. Hubo suplementario con gol de oro (después se dejó de utilizar este sistema) y así se llegó los penales donde Roa fue héroe.

Para Argentina fue el pase a cuartos de final. Para Inglaterra, la eliminación. Para Beckham, que este miércoles estará entre Inglaterra y Messi, fue el infierno. Recibió amenazas de muerte y vivió un calvario en el regreso a su país, donde jugaba en el Manchester United. “Lo vi en su documental. Fue terrible lo que le pasó a él, fue terrible, la verdad. Es admirable porque volver a jugar… La verdad que el tipo es un crack. Es un crack del fútbol también. Es digno de resaltar y nombrar. Porque no fue nada fácil. Fue él y toda su familia. Es jodido. Realmente fue una situación, supongo, muy compleja y jodida. Hoy tiene para disfrutar, después de todo. Al fin y al cabo son historias que quedaron en el pasado. La experiencia de vida de cada uno y hoy se puede dar el gusto de estar ahí sentado y disfrutar de tenerlo a Messi y de que su equipo va jugar una semifinal”.

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-¿Cómo te imaginás el partido?

-No, no me imagino, quiero que gane. Que ganemos, nada más. Yo no quiero entrar en detalles, es decir, que juegue lindo, que haga esto, que haga lo otro. Que ganemos y nada más. Punto. Y obviamente que Messi siga haciendo goles para que salga el goleador y nada más, punto.

Roa bancó el momento de Dibu. Foto AFA.

-¿Cómo lo estás viendo a Dibu Martínez?

-Para mi modo de ver, humildemente, viene haciendo buenos partidos. Obviamente que hubo partidos donde no intervino, prácticamente ni la tocó. Pero ese no es su problema. Es mejor que te ataquen menos y tener menos intervenciones porque sabés que el equipo, el funcionamiento, está bien. Si bien el arquero se mete más en el partido cuando te atacan, cuando interviene, cuando está permanentemente en acción. Pero también la realidad marca que la Selección no lo necesitó y cuando lo necesitó estuvo. Así que yo creo que eso es hasta normal. Tiene que estar tranquilo. Estás jugando semifinales. Estás bárbaro. Yo no le veo cuál es el problema. Sí, la autoexigencia también es importante. Él mejor que nadie sabe para juzgarse, “no me gustó tanto, estuve flojo en esto, lo otro”, qué sé yo. Él hará esos ajustes, pero los tiene que hacer él, no nosotros desde afuera o porque se lo ve de esta manera. ¿Qué derecho tenemos nosotros a hablar de él cuando él nos sacó campeón del mundo y está llegando casi de vuelta a la final?

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-¿Le da algo extra el jugar en la misma liga del rival de semis?

-Obvio que tiene esa ventaja. Es decir, no es que tiene la ventaja, sino que él juega allá, está en una liga espectacular, jugadores que juegan en los mundiales, y tiene información de sobra. Sumado a esa posibilidad de jugar en esa liga, tiene la posibilidad de tener la información de los rivales, cómo juegan. Eso es una herramienta muy importante ahí también para explotar.

-¿Y al equipo cómo lo estás viendo?

-A nosotros nadie nos pasa por arriba. Es una realidad. El argentino es muy orgulloso, es muy pasional, muy de ir para adelante. En la adversidad, incluso. Yo creo que esa característica es la que tiene nuestro equipo hoy en día. Lo que tiene de bueno y lo que le veo es que tiene momentos buenos, pero en los momentos malos es donde no afloja. No se equivoca y aguanta, y eso está bien. Y de repente, cuando aguanta, contraataca. Siempre en un momento en un partido la vas a pasar mal porque te supera el rival, porque no están saliendo las cosas, te equivocás un poco, está el momento también en que te tenés que defender. Nosotros hemos tenido momentos en esta Copa del Mundo que nos ha tocado defender. Y lo hemos hecho bien. Y después, de repente, atacamos y salió el premio. Y yo creo que una de esas cosas es buena, porque muchas veces vos podés pasar momentos malos, pero te embocan, te hacen goles. Y eso es complicado. Pero nosotros hemos pasado momentos o sobresaltos, pero hemos aguantado bien, con cierta tranquilidad. Y de repente, pum, para adelante de vuelta. Y eso es bueno.

-Argentina sufrió con Cabo Verde, con Egipto y también con Suiza.

-Todo el mundo decía que a Cabo Verde había que ganarle por siete goles. Y no es así. Ojalá, pero no. Cuesta mucho, hoy en día cuesta mucho, hay mucha información, las asociaciones de fútbol ya trabajan mucho más en armonía, tienen más información de todas las selecciones del mundo, de todos los jugadores, lo que hacen, que no hacen, todo. Yo creo que eso emparejó todo. Ahora los mundiales van a ser más complicados y más difíciles. Si bien van a llegar casi siempre los mismos, porque en los mundiales no hay sorpresas ganando la Copa. Casi siempre llegan los mismos. Pero de repente, tenés un México, una Suiza, Egipto incluso, jugándonos de igual a igual. Hay selecciones que han tenido buen nivel. Ahora este es un rival de jerarquía, que vamos a tener, la Selección va a tener que sacar lo mejor que tiene para ganar este partido.

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-¿Te molesta la campaña antiargentina?

-Hacés cosas buenas, se habla; hacés cosas malas, se habla. Es así. Yo creo que hablar de eso no vale la pena, gastar energía. Tenés que dejar que hablen y ya está. Y hacer cada uno lo que tengamos que hacer. En este caso, la Selección tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero a nosotros nos quieren de todos lados del mundo. Nos odian por un lado, nos dicen que somos de todo, lo que sea, llenos de defectos, pero cuando tienen que hacer algún deporte, sobre todo lo que es fútbol, vienen a buscar jugadores argentinos.

-¿Cómo ves la otra semi?

-Entre ellos se van a sacar los ojos, hay mucha rivalidad. Es otra semifinal espectacular. Sería interesante que ganara España para jugar una final del mundo con España, a ver qué pasa. Ya tenemos la final contra Francia, que les ganamos. Entonces como experiencia para los jugadores, sería algo importante eso. Creo que España estadísticamente está mejor, pero esto es fútbol y creo que Francia está jugando muy bien también, con el triplete que tiene adelante con Mbappé, están andando muy bien.

Dice Roa que hubo que cambiar el chip muy rápido, lo que pasa siempre en estas instancias. Dice que le gusta el tema del asado del plantel, de ese momento de recreación y celebración antes de empezar a pensar en lo que se viene. El tiempo corre y se vienen las semis. Y él ya sabe cómo se siente dejar a Inglaterra en el camino.

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