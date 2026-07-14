Con minutos y resultados exactos: la predicción de Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, según la IA

La IA de Gemini realizó un pronóstico sobre el desarrollo del encuentro y determinó quién será el ganador.

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la segunda semifinal del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta Inglaterra en búsqueda del clasificado a la gran final, que se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de New Jersey.

El combinado argentino llegó a esta instancia con un camino perfecto, debido a que ganó sus tres partidos en la fase de grupos. En los mata-mata, primero venció 3 a 2 a Cabo Verde, luego consiguió el mismo resultado con Egipto y en los cuartos de final eliminó a Suiza por 3 a 1. Es el equipo más goleador del torneo, con 17 anotaciones.

Inglaterra, por su parte, no ganó todos los partidos, pero fue avanzando ronda por ronda a paso firme. En su camino hasta la semifinal, ganó su grupo con 7 puntos, mientras que en los playoff eliminó a RD Congo con una victoria 2 a 1, a México por 3 a 2 y a Noruega por 2 a 1.

Previo a este partido, la Inteligencia Artificial de Gemini realizó un pronóstico con minutos exactos y goleadores sobre cómo saldrá el encuentro. Allí dio ganador al seleccionado albiceleste por 2 a 1, con la particularidad de que lo hará en el tiempo suplementario.

Con minutos exactos y goleadores, el pronóstico de la IA para el partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Argentina 2 – 1 Inglaterra (en tiempo extra)

Goles: Harry Kane (42′), Julián Álvarez (76′) y Lautaro Martínez (112′)

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El Ajedrez Inicial: Duelo de Pizarras

El encuentro comenzará como un verdadero choque de estilos bajo una tensión palpable. La selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, propondrá un bloque físico e intenso, adelantando líneas para asfixiar la salida sudamericana. La clave inglesa pasará por el despliegue incansable de Declan Rice en el eje y las diagonales punzantes de Bukayo Saka por la banda derecha. Por su parte, la Argentina de Lionel Scaloni responderá intentando adormecer el ritmo con posesiones largas. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformarán el termómetro del equipo, buscando conectar constantemente con un Lionel Messi que, jugando con inteligencia desde tres cuartos de cancha, intentará arrastrar las marcas británicas.

El Zarpazo de los Tres Leones (42′)

Cuando el reloj marque el final de la primera etapa y el cero parecía inamovible, llegará el quiebre. En una transición fulminante originada por una recuperación de Jude Bellingham en el mediocampo, el volante del Real Madrid levantará la cabeza y pondrá un pase filtrado exquisito a la espalda de Cristian Romero. Allí emergerá el instinto implacable del capitán Harry Kane, quien pisará el área y, con un remate cruzado y rasante, dejará sin opciones a Emiliano Martínez en el minuto 42. Un golpe psicológico durísimo justo antes del descanso que enmudecerá a la mitad del estadio.

El Despertar Albiceleste (76′)

En el complemento, Argentina saldrá decidida a vender cara la derrota, adelantando sus laterales y metiendo a Inglaterra contra su propia área. La defensa inglesa, liderada por John Stones, resistirá los embates estoicamente gracias a las atajadas de Jordan Pickford. Sin embargo, la perseverancia sudamericana dará sus frutos en el minuto 76: una triangulación veloz por el centro dejará a Julián Álvarez al borde del área grande, donde la “Araña” desenfundará un derechazo letal que se colará contra el palo izquierdo, desatando el delirio y forzando el tiempo extra.

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El Desgaste y el Desenlace Heroico (112′)

La prórroga será un test de supervivencia física y mental para ambos combinados. Con el desgaste haciendo mella en las piernas, los cambios de Scaloni aportarán la frescura necesaria. En el minuto 112, cuando los penales ya parecían asomarse en el horizonte, una trepada profunda del lateral Nahuel Molina terminará en un centro medido al corazón del área chica. Allí aparecerá el recién ingresado Lautaro Martínez para anticipar a su marca y conectar un testarazo furibundo que inflará la red. Inglaterra intentará reaccionar con balones largos hacia Ivan Toney en los instantes finales, pero la muralla defensiva argentina aguantará el resultado, sellando el pasaje de la Albiceleste a una nueva gran final mundialista.

Síntesis