Los gestos de Dibu Martínez y Lisandro Martínez en el himno de Argentina en el partido ante Inglaterra

Entre silbidos y canto con intensidad desde las tribunas, los campeones del mundo en Qatar 2022 les marcaron la cancha a los ingleses.

En Atlanta, la Selección Argentina enfrenta este miércoles a su par de Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La tensión en las tribunas por una nueva edición de este clásico internacional se trasladó al campo de juego para el momento de los himnos.

Luego de que los argentinos cantaran ‘el que no salta es un inglés’, los hinchas europeos respondieron con abucheos. Fue allí cuando los de Scaloni cantaron con fuerza las estrofas nacionales y Lisandro Martínez y Dibu Martínez se abrieron la campera para mostrar el parche de campeones defensores.