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Mundial 2026

Anthony Gordon aprovechó la desatención de Nahuel Molina y adelantó a Inglaterra ante Argentina

El flamante refuerzo de Barcelona fue el autor del 1-0 para que Inglaterra se ilusione con llegar a la final del Mundial.

Anthony Gordon abrió la cuenta en la semifinal.
© Getty ImagesAnthony Gordon abrió la cuenta en la semifinal.

Inglaterra y Argentina igualaban sin goles en la segunda y última semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en un encuentro repleto de tensión y con muchísimo roce físico. Sin embargo, cuando los de Lionel Scaloni tenían mayor posesión del balón, en una contra, los dirigidos por Thomas Tuchel aprovecharon la contra para romper la paridad.

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Anthony Gordon llegó por el sector derecho de la defensa argentina y le comió la espalda a Nahuel Molina, que llegó a destiempo y no logró cerrar el centro venenoso que lanzó Morgan Rogers desde el sector opuesto.

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De esta manera, el ex Newcastle que se transformó en refuerzo de Barcelona, anotó su primer tanto en la vigente Copa del Mundo, donde lleva 6 partidos de 7 posibles, ya que no ingresó frente a Panamá en la fase de grupos.

El gol de Anthony Gordon en Inglaterra vs. Argentina

El cuadro final del Mundial 2026

Julián Mazzara
Julián Mazzara
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