El interés de Juventus en hacerse del fichaje de Emiliano Martínez llegó a poner en duda cuál iba a ser el destino del arquero, con contrato con Aston Villa hasta junio de 2029, una vez finalizada su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Después que trascendiera que Los Villanos estaban dispuestos a abrirle las puertas a un traspaso por una suma cercana a los 7 millones de euros, su director deportivo Damian Vidagany se encargó de asegurar que esos rumores no son ciertos y que en el club no están dispuestos a perder a uno de sus mejores hombres.

“Martínez se quedará con nosotros. No tenemos ninguna intención de dejarlo salir este verano (europeo). El equipo necesita su dedicación y su larga experiencia. Es un elemento muy importante para nuestro proyecto de la próxima temporada“, le dijo a 365 Scores justo en la previa del duelo entre las selecciones de Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo.

“Todas las noticias publicadas sobre su posible traspaso a Juventus no reflejan la posición del club. Es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que siga ofreciendo actuaciones excepcionales junto a sus compañeros”, agregó el directivo.

Emiliano Martínez tiene contrato con Aston Villa hasta junio de 2029.

El Plan B de Juventus

Atentos a las dificultades que presenta la posibilidad de sacar a Emiliano Martínez de Aston Villa, en Juventus manejan como alternativa el nombre de Guglielmo Vicario, actual arquero del Tottenham Hotspur que fue muy criticado por los hinchas en la última y sufrida temporada que los tuvo al borde del descenso.

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Más allá de esas actuaciones que lo pusieron en la mira de la crítica, tan bien considerado está Vicario en el fútbol italiano que también lo pretendieron Inter de Milán, antes de fichar a Ivan Provedel, y Lazio como reemplazo de Yan Sommer.

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