Argentina tapó el himno de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

En la previa del partido estelar, los hinchas de la Albiceleste entonaron el típico cántico: "El que no salta es un inglés".

Este miércoles se paralizó el país por el enfrentamiento estelar entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Justo antes del inicio del compromiso, los hinchas albicelestes taparon el himno del rival en una clara evidencia de la eterna rivalidad que hay entre ambos países desde la Guerra de Malvinas en 1982.

Bien se sabía de antemano que iba a ser un encuentro con mucho en juego, incluso más allá de lo que suceda dentro del campo de juego entre los protagonistas, debido a lo que ocurrió a lo largo de la historia. En ese sentido, la parcialidad del combinado nacional se hizo sentir e impidió que se escuche el himno inglés. “El que no salta es un inglés“, retumbó.

🗣️ "EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉS": el cántico que resonó en el Mercedes-Benz Stadium durante el himno de Inglaterra. pic.twitter.com/Cgg7bQSsgG — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Lo cierto es que, ni bien saltaron al campo de juego los futbolistas de ambas selecciones, a raíz de ser locales se entonó primero el emblema de los europeos. Sin embargo, Argentina tapó el himno de Inglaterra en su totalidad. De hecho, sin exagerar, prácticamente no se escuchó la canción nacional. La euforia de los simpatizantes pudo más que los altoparlantes.

¡EL HIMNO INGLÉS EN ATLANTA!



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Inmediatamente después de lo recién mencionado, Inglaterra quiso tapar el himno de Argentina. Al revés que apenas unos segundos antes, sí se escuchó el cántico albiceleste que fue un grito ensordecedor. Así las cosas y en una postura idéntica a la de los fanáticos en las tribunas, los futbolistas cantaron el himno de forma muy pasional.

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