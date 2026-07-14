El delantero palpitó el cruce por semifinales y habló sobre el particular reencuentro que tendrá con el arquero albiceleste.

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra sigue consumiendo horas y, mientras ambos seleccionados ultiman detalles, también empiezan a aparecer los duelos particulares. Uno de ellos tendrá como protagonistas a Emiliano Martínez y Morgan Rogers, compañeros en Aston Villa. Y, a menos de 24 horas del encuentro, el jugador inglés palpitó su reencuentro con el arquero y vaticinó que la relación quedará completamente de lado cuando la pelota empiece a rodar en Atlanta.

“Es un encuentro histórico e icónico. Uno para la historia y otro en una semifinal de un Mundial. Realmente no hay nada mejor que eso“, expresó Rogers en diálogo con Extra Time, al referirse al cruce que protagonizarán este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Al ser consultado sobre el Dibu, el atacante aseguró que la amistad no tendrá lugar una vez que el árbitro marque el inicio del partido. “Es probable que la competitividad eclipse la amistad y cosas por el estilo, así como a los compañeros de equipo, y que la atención se centre simplemente en el juego“, explicó.

En ese sentido, también reveló que todavía no habló con el arquero campeón del mundo durante la previa del compromiso. “No he tenido noticias de él esta semana, pero estoy seguro de que nos pondremos en contacto después. Ya veremos”, comentó. Y, rápido, resumió cómo imagina ese duelo personal. “Él intentando parar mis tiros y yo intentando marcarle un gol. En realidad no hay mucha diferencia, así que tengo muchas ganas de que llegue el momento“, sostuvo.

Morgan Rogers, delantero de Inglaterra.

El futbolista de 23 años llega con confianza tras haber sido importante en la clasificación inglesa frente a Noruega. Ingresó desde el banco de suplentes y participó en la acción que derivó en el empate parcial convertido por Jude Bellingham, antes de que los británicos sellaran el 2-1 durante el tiempo suplementario para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

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Del otro lado estará Martínez, uno de los grandes referentes de la Albiceleste y pieza clave en el ciclo de Lionel Scaloni. Esta vez, sin embargo, el arquero tendrá enfrente a un compañero que conoce de memoria.