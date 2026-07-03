Qué pasa si hay empate en Australia vs. Egipto por el Mundial 2026

Todos los escenarios posibles en el encuentro que abrirá la jornada de viernes en la Copa del Mundo.

La Selección de Australia cumplió su primer objetivo en el Mundial 2026 al avanzar de ronda como escolta en su zona, por lo que este cruce de dieciseisavos de final la coloca ante una oportunidad histórica frente a Egipto, un duelo marcado por la paridad absoluta.

Hasta el momento, el elenco dirigido por Tony Popovic sumó una gran victoria por 2-0 frente a Turquía, tropezó por idéntico marcador ante Estados Unidos y cerró su clasificación con un empate 0-0 contra Paraguay.

Por el lado de Egipto, su andar en la fase de grupos ha sido igual de batallador pero terminando en condición de invicto; luego de registrar un emotivo e histórico triunfo 3-1 sobre Nueva Zelanda, cosechó dos paridades 1-1 frente a Bélgica e Irán para avanzar de ronda.

El encuentro entre australianos y egipcios se disputará en el Dallas Stadium a partir de las 15.00 en hora de Argentina. Egipto corre con una mínima ventaja en la consideración previa para clasificar a los octavos de final.

¿Qué pasa si Australia y Egipto empatan?

Si Australia gana ante Egipto abrochará su boleto a los octavos de final del Mundial, instancia en la que deberá enfrentar al ganador de Argentina vs. Cabo Verde.

abrochará su boleto a los octavos de final del Mundial, instancia en la que deberá enfrentar al ganador de Argentina vs. Cabo Verde. Si Australia empata con Egipto en los 90 minutos de juego reglamentarios se disputará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, definirá la clasificación en tanda de penales.

en los 90 minutos de juego reglamentarios se disputará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, definirá la clasificación en tanda de penales. Si Egipto gana ante Australia abrochará su boleto a los octavos de final del Mundial, instancia en la que deberá enfrentar al ganador de Argentina vs. Cabo Verde.

Las alineaciones de Australia y Egipto

El seleccionado australiano saltaría al terreno de juego con Patrick Beach, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato y Nestory Irankunda.

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El seleccionado egipcio haría lo propio con Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez, Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour, Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush.