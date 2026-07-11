El hermano del DT de Egipto reveló cómo fue su cruce con Lionel Messi: “Vino a provocarnos”

Ibrahim Hassan, hermano gemelo de Hossam Hassan, se despachó con declaraciones en contra del capitán de la Selección Argentina.

Pocas horas antes del partido de la Selección Argentina contra Suiza, desde Egipto siguen hablando del último cruce de cuartos de final. Hossam e Ibrahim Hassan, entrenador y ayudante de campo del combinado africano, hablaron para la prensa local y dieron detalles del compromiso del pasado martes. Entre ellos, el cruce con Lionel Messi.

A la hora de hablar del capitán de la Albiceleste, elegido figura del encuentro por haber aportado un gol y una asistencia, tomó la palabra Ibrahim. El asistente y hermano del director técnico acusó al 10 de haber provocado al banco de suplentes egipcio.

“Son provocadores, muy provocadores“, soltó el ayudante de campo y continuó con la acusación a Leo: “Vino frío y, viendo que el árbitro estaba haciendo de las suyas, entró queriendo calentar la situación y provocarnos. Ellos vinieron a nuestro sector, nosotros no fuimos a donde estaban ellos”.

La curiosa estrategia del DT de Egipto para que los jugadores no tengan miedo de Messi

En la misma entrevista Ibrahim Hassan reveló la curiosa estrategia de su hermano a la hora de referirse al mejor jugador del mundo: “Entre las cosas de las que Hossam hablaba sobre el partido contra Argentina, le decía “el jugador número 10″ y no decía su nombre”.

“Esto para hacerles sentir que es un jugador común y corriente“, confesó el ayudante de campo. No le funcionó.

Pierluigi Collina advirtió de las consecuencias que pueden provocar las graves acusaciones sobre los árbitros

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Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, se pronunció sobre las declaraciones del DT y los jugadores de Egipto: ”Por supuesto, el debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, ​​pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto”.