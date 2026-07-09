Tras acusar que el Mundial está arreglado para Argentina, Mostafa Ziko redobló la apuesta: “Construiremos sobre quienes nos detuvieron”

El delantero de Egipto dejó una "amenaza" para la Selección Argentina en su cuenta de Instagram.

La polémica global en torno a lo sucedido entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial sigue sumando episodios. En esta ocasión, se repite un protagonista. Es que Mostafa Ziko, aquel 11 de Los Faraones que anotó el 2 a 0 parcial en el segundo tiempo, volvió a hablar de manera contundente con un mensaje en sus redes sociales.

Cabe destacar que Ziko fue el primero del lado egipcio que salió a cuestionar el arbitraje de François Letexier, alegando que el partido y el Mundial en sí está arreglado para que lo gane Argentina. Ahora, lejos de quedarse callado, el delantero del Pyramids FC arremetió con una publicación en su cuenta de Instagram.

Dentro del extenso mensaje que dejó, Mostafá Ziko expresó una especie de amenaza para la Selección Argentina, en referencia a la revancha que se tomará Egipto de cara a los planes para el futuro. “El viaje puede detenerse aquí, pero lo que pasó nunca será olvidado”, comenzó.

En su parte más fuerte, Ziko sentenció: “Una promesa de nosotros… este no es el final, es el comienzo de un sueño más grande. Vamos a trabajar más duro, y aprenderemos de cada experiencia, y si Dios quiere, construiremos sobre quienes nos detuvieron y volveremos para hacer que Egipto se sienta orgulloso de mayores logros“. Picante…

En el final del comunicado, además de agradecer a la delegación completa de Egipto y los hinchas, el delantero también dejó un mensaje para el presidente de la nación africana y a Alá.

El mensaje completo de Mostafá Ziko en Instagram

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“El viaje puede detenerse aquí, pero lo que pasó nunca será olvidado.

En primer lugar, quiero dar las gracias a Su Excelencia el Presidente por su apoyo y preocupación por nosotros, y doy las gracias al gran pueblo egipcio por su posición con nosotros y a nuestros fans que estuvieron con nosotros desde el primer día hasta el último momento. Tu apoyo y confianza fueron nuestra mayor motivación, y luchamos en cada partido para hacerte feliz.

Estoy muy orgulloso de haber sido parte de esta misión, y estoy orgulloso de todos los hombres que trabajaron duro, lucharon y se sacrificaron, ya sea como jugador, miembro del personal técnico, miembro del personal médico, administrador, persona de las redes sociales, o cualquiera que estuviera con nosotros. Todo el mundo tenía un papel, y todos hicieron su parte con sinceridad.

Alabado sea Dios, nuestro Señor nos ha honrado y nos ha traído a un lugar que hace feliz a todos los egipcios, incluso si quisiéramos continuar el viaje más.

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Y una promesa de nosotros… este no es el final, es el comienzo de un sueño más grande. Vamos a trabajar más duro, y aprenderemos de cada experiencia, y si Dios quiere, construiremos sobre quienes nos detuvieron y volveremos para hacer que Egipto se sienta orgulloso de mayores logros.

Gracias a todos los que creyeron en nosotros y nos apoyaron.

Alabado sea Alá siempre y para siempre.

Larga vida a Egipto”.

Qué había dicho Ziko post Argentina – Egipto

De hecho, luego del partido, consumada la eliminación, Ziko estalló y habló sin filtro ante los micrófonos en el campo de juego de Atlanta: “Injusto, injusto. El árbitro es injusto. Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Echó a perder el esfuerzo de todo un país”, comenzó.

En sintonía con ello, el delantero añadió: “Desde el primer minuto del partido estuvo en nuestra contra. No es posible que nos vayamos así, perdiendo 2-0 contra Argentina. Es un torneo arreglado para Argentina. Dios me basta, y Él es el mejor en quien confiar“.

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A la hora de dejarle un mensaje a todo el pueblo de Egipto, Ziko soltó: “Les pido disculpas. Queríamos darles una alegría hoy. No pudimos hacerlo, pero se los juro, no estaba en nuestras manos. Estaba en las manos del árbitro… el torneo está arreglado, era obvio desde el principio”.

Para cerrar, el delantero egipcio le deseó “suerte” a la Selección comandada por Scaloni: “Felicidades… felicidades a Argentina por la Copa del Mundo, felicidades. Ya no necesitamos decir nada más, eso es todo”.

En síntesis

Mostafá Ziko, quien acusó que el Mundial estaba arreglado para Argentina, volvió a hablar del partido.

El delantero de Egipto soltó una amenaza para la Selección Argentina.

“Construiremos sobre quienes nos detuvieron”, soltó en su publicación.