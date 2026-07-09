Argentina vs. Egipto, la remontada más improbable en la historia del Mundial

Según especialistas, la Albiceleste tenía menos de un 1% de chances de revertir el resultado frente a Egipto.

Argentina supo dar vuelta el resultado de un partido frente a Egipto por el Mundial 2026 que se le hizo muy cuesta arriba. Es que no solo que perdía 2 a 0 hasta el minuto 79, del encuentro que se jugó en Atlanta por los Octavos de Final, sino que Lionel Messi había fallado un penal.

Sin embargo, no se derrumbó anímicamente y fue a buscar la épica con una convicción pocas veces antes vista. De hecho, según Deedydas, especialista en estadísticas, la Scaloneta, antes del tanto que marcó Cuti Romero de cabeza para el 1 – 2, contaba con una probabilidad para avanzar a la siguiente instancia de menos de 1 %.

”En un análisis de 51.291 partidos con datos minuto a minuto (ligas europeas 2008-2026, todos los Mundiales, más de 15.700 partidos de selecciones), intentaron dimensionar lo que pasó anoche en Atlanta. De 10.138 equipos que estuvieron 2-0 abajo al minuto 79, apenas 16 lograron dar vuelta el resultado antes del final: 0,16% de probabilidad”, reportó el usuario de X mencionado.

Además, Deedydas destacó que el 3 a 2 de Argentina no tiene prescedentes: ”En 96 años de Copas del Mundo nunca había ocurrido una reversión así, hasta que Argentina lo hizo ante Egipto: Romero (79’), Messi (83’) y Enzo Fernández (90+2’) sellaron el 3-2. El modelo le daba a Egipto un 98% de chances de ganar en ese momento del partido. Argentina tenía menos del 0,2%”.

🚨🚨🚨 ARGENTINA-EGIPTO: LA REMONTADA MÁS IMPROBABLE DE LA HISTORIA MUNDIALISTA



🔹 En un análisis de 51.291 partidos con datos minuto a minuto (ligas europeas 2008-2026, todos los Mundiales, más de 15.700 partidos de selecciones), intentaron dimensionar lo que pasó anoche en… pic.twitter.com/QbS5sMODY7 — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) July 8, 2026

Los cruces de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Además de Argentina frente a Suiza a jugarse el 10 de julio, los otros tres cruces de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 también ya están definidos: Francia se medirá a Marruecos este jueves 9 de julio, España chocará con Bélgica el viernes 10 y Noruega hará lo propio con Inglaterra el sábado.

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¿Cuándo y en dónde juega Argentina su partido por los Cuartos de Final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, luego de dejar en el camino a Cabo Verde y Egipto, se enfrentará a Suiza (que eliminó a Argelia y Colombia) por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro se disputará este sábado 11 de julio en Kansas City desde las 22 horas (ARG).

En síntesis