Hossam Hassan, entrenador de la Selección de Egipto, disparó con munición pesada luego de la derrota que sufrió ante Argentina en Atlanta por los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Palabras más, palabras menos, dijo directamente que el árbitraje de François Letexier buscó favorecer a la Albiceleste.

¿Por qué hizo semejante acusación? Por un lado, porque al combinado africano le anularon un gol por una infracción previa a Lisandro Martínez. Y por el otro, porque, a su entender, no le cobraron penal en la acción que terminó en gol de cabeza de Enzo Fernández. El cuerpo técnico de Hassan protestó por un tironeo leve dentro del área de Alexis Mac Allister a Mostafa Zico.

Sin embargo, también hubo otras jugadas polémicas que no cayeron del lado de Argentina, como un penal de Yasser Ibrahim a Mac Allister o un pistón del mismo futbolista (autor del primer tanto de Egipto) a Julián Alvarez. Pero, claramente, de estas secuencias, Hossam Hassan no hizo mención alguna.

Al respecto, quien salió a responderle con contundencia fue Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, mediante un comunicado con fomato de entrevista, publicado por la propia entidad. ”Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Él siempre ha demostrado su total apoyo al Equipo de la FIFA, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo”.

Hossam Hassan en uno de los reclamos a Francois Letexier. Getty Images.

Además, en relación con el tanto que le anularon a Egipto, Collina comentó: ”Tras cada gol, el VAR revisa la fase de posesión ofensiva. Si se detecta una falta durante la jugada y se considera que influyó en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No existe un límite definido en cuanto a la distancia a la portería ni al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol. Un ejemplo de esto se vio en el partido entre Argentina y Egipto, donde Marwan Attia, número 19 de Egipto, claramente pisó el pie de Lisandro Martínez, número 6 de Argentina”.

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En esa misma línea, con respecto al penal que todo Egipto pidió, Collina señaló: ”Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece “obvia”, si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir. De igual manera, si no se identifica ninguna falta en la jugada que precedió a un gol, el VAR asesorará al árbitro. Pisar el pie de un oponente es falta, mientras que un defensor que toca primero el balón y luego realiza un contacto normal con el balón no comete falta. Un ejemplo de esto se dio al final del mismo partido. El árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal entre Mohamed Salah, número 10 de Egipto, y Julián Álvarez, número 10 de Argentina”.

Pierluigi Collina advirtió de las consecuencias que pueden provocar las graves acusaciones sobre los árbitros

”Por supuesto, el debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, ​​pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto”.

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En síntesis