Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

En un partido que lleva el peso de la historia, el seleccionado argentino buscará alcanzar su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo.

La Selección Argentina afronta este miércoles un partido que lleva el peso de la historia. Después de 24 años, volverá a verse las caras con la Selección de Inglaterra en un Mundial y será nada menos que buscando sellar boleto a la gran final del certamen, que se disputará el próximo domingo 19 de julio en New Jersey.

Si bien Lionel Scaloni bajó el mensaje de que no se trata más que de un partido de fútbol con mucho en juego a nivel deportivo, la historia deportiva, la política y la cultura futbolera que adoptó la causa Malvinas como bandera brotan como carga emocional extra para el encuentro que se celebra desde las 16.00 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Mientras tanto, Argentina sigue buscando su mejor versión en una etapa eliminatoria en la que ha tenido que sufrir en los tres partidos que disputó, ante Cabo Verde, Egipto y Suiza. El rival exige por potencial ese salto de calidad, especialmente porque ha tenido un rendimiento de menor a mayor en el certamen.

Argentina busca su segunda final consecutiva en un Mundial.

¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde con Inglaterra?

Si Argentina gana contra Inglaterra clasificará a la final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá a España el próximo domingo 19 de julio en New Jersey.

contra Inglaterra clasificará a la final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá a España el próximo domingo 19 de julio en New Jersey. Si Argentina empata con Inglaterra al cabo de los 90 minutos de juego reglamentarios, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, la clasificación se decidirá en tanda de penales.

con Inglaterra al cabo de los 90 minutos de juego reglamentarios, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, la clasificación se decidirá en tanda de penales. Si Argentina pierde con Inglaterra no podrá acceder a la final y deberá jugar el partido por el tercer puesto ante Francia, el sábado 18 de julio en Miami.

Las probables formaciones de Argentina e Inglaterra

La Selección Argentina podría salir a la cancha con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul o Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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La Selección de Inglaterra haría lo propio con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

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