Qué puesto del ranking FIFA ocupa Arabia Saudita, rival de España en el Mundial 2026

Al igual que ocurrió en Qatar 2022, la Selección de Arabia Saudita es una de las sorpresas en el comienzo de la Copa del Mundo 2026. Esta vez igualó 1-1 ante Uruguay durante el estreno y ahora va en busca de dar la sorpresa frente a España, para luego sellar la clasificación a los dieciseisavos de final contra Cabo Verde, que le sacó un empate histórico sin goles a los europeos.

El encuentro de este domingo se disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde una victoria significaría prácticamente la clasificación para ambos, aunque en realidad eso debe terminar de definirse en la tercera y última fecha de la fase de grupos. Sin embargo, Los Halcones Verdes ya le ganaron a Argentina en el Mundial pasado y ahora quieren hacer lo propio con La Roja.

Lo cierto es que, en la previa del enfrentamiento contra España, Arabia Saudita ocupa el 59° puesto del ranking FIFA. Este lugar deja en evidencia el constante crecimiento que tuvo el seleccionado durante los últimos años, donde ya empieza a codearse con los mejores. Vale resaltar que ya subió 2 posiciones desde que arrancó la Copa del Mundo y actualmente tiene 1435 puntos.

Los futbolistas de la Selección de Arabia Saudita en el Mundial 2026. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que el ranking se actualiza al término de cada partido. Esto quiere decir que podría sufrir una modificación sustancial una vez finalizado el encuentro entre Arabia Saudita – España, o incluso con el correr de las horas siguientes. Por otro lado, España está 3°, justo por detrás de Argentina y de Francia, a raíz del empate con Cabo Verde.

Los convocados de Arabia Saudita para el Mundial 2026

ARQUEROS: Mohammed Al-Owais (Al-Ula SC), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr FC) y Ahmed Al-Kassar (Al-Qadisiyah FC).

Mohammed Al-Owais (Al-Ula SC), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr FC) y Ahmed Al-Kassar (Al-Qadisiyah FC). DEFENSORES: Saud Abdulhamid (RC Lens), Jehad Thakri (Al-Qadisiyah FC), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr FC), Hassan Al-Tambakti (Al-Hilal), Ali Lajami (Al-Hilal), Nawaf Boushal (Al-Nassr FC), Ali Majrashi (Al-Ahli Saudi FC), Mohammed Al-Shamat (Al-Qadisiyah FC), Hassan Kadesh (Al-Ittihad Club), Moteb Al-Harbi (Al-Hilal) y Ayman Yahya (Al-Nassr FC).

Saud Abdulhamid (RC Lens), Jehad Thakri (Al-Qadisiyah FC), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr FC), Hassan Al-Tambakti (Al-Hilal), Ali Lajami (Al-Hilal), Nawaf Boushal (Al-Nassr FC), Ali Majrashi (Al-Ahli Saudi FC), Mohammed Al-Shamat (Al-Qadisiyah FC), Hassan Kadesh (Al-Ittihad Club), Moteb Al-Harbi (Al-Hilal) y Ayman Yahya (Al-Nassr FC). VOLANTES: Mohamed Kanno (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Ziyad Al-Johani (Al-Ahli), Abdullah Al-Khaibari (Al-Nassr FC), Musab Al-Juwayr (Al-Qadisiyah FC), Sultan Mandash (Al-Hilal) y Alaa Al-Hajji (Neom SC).

Mohamed Kanno (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Ziyad Al-Johani (Al-Ahli), Abdullah Al-Khaibari (Al-Nassr FC), Musab Al-Juwayr (Al-Qadisiyah FC), Sultan Mandash (Al-Hilal) y Alaa Al-Hajji (Neom SC). DELANTEROS: Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Ahli Saudi FC), Saleh Al-Shehri (Al-Ittihad Club), Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr FC) y Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq FC).

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El fixture de Arabia Saudita en el Mundial 2026