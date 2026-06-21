¿Quién es el árbitro de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

El duelo que tendrá lugar en el Mercedes Benz Stadium por la segunda fecha del Grupo H contará con un árbitro sudamericano.

Este domingo 21 de junio comienza con un partido que puede marcar el destino de uno de los candidatos en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se trata de España, que necesita ganarle a Arabia Saudita en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta para compensar los dos puntos que dejó en el camino en la primera jornada con el empate ante Cabo Verde.

El plan de los dirigidos por Luis de la Fuente para la primera fase es hacerse con el primer puesto de la zona, con el fin de evitar el cruce de los 16vos de final con el líder del Grupo J, que muy posiblemente sea la Selección Argentina. Pero lo diagramado se complicó luego del sorpresivo reparto de unidades con el combinado africano.

Por lo que el cruce con Arabia Saudita será con una intensidad y una presión mayor a la estipulada cuando se confirmó el encuentro con el sorteo que se llevó a cabo en diciembre pasado en Washington. Y a propósito, la FIFA designó al experimentado árbitro brasilero Raphael Claus para impartir justicia.

El colegiado principal estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo, quienes ejercerán como árbitros asistentes. Asimismo, el equipo arbitral en el terreno de juego se completará con la presencia de los colombianos Andrés Rojas, en la función de cuarto árbitro, y Alexander Guzmán, quien se desempeñará como árbitro asistente de reserva.

Raphael Claus ya dirigió en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Getty Images.

En cuanto a su trayectoria en la Copa del Mundo, este torneo representa la segunda edición en la carrera de Raphael Claus, tras su debut en Qatar 2022. En aquella ocasión en Oriente Medio, el árbitro de 46 años fue juez principal en dos partidos de la fase de grupos: la goleada de Inglaterra por 6-2 ante Irán y la victoria de Marruecos por 2-1 sobre Canadá.

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¿Dónde y a que hora se jugarán España vs. Arabia Saudita y Uruguay vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026?

España vs. Arabia Saudita: Se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a las 10:00 hora local (13 de Argentina).

Uruguay vs. Cabo Verde: Se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami a las 14:00 horas local (17 de Argentina).

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Fixture del Mundial 2026