Quién es Deniz Undav, el 9 de Alemania que alcanzó a Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026

Todo sobre el delantero sensación que metió a Alemania en 16avos de final de la Copa del Mundo.

Con dos goles de Deniz Undav, la Selección de Alemania se aseguró un lugar en los 16avos de final del Mundial 2026. El delantero germano acumula ya 3 goles y 2 asistencias y se ubica en lo alto de ambas tablas en la competición. Pero lejos estaba de ser la primera opción para Julian Nagelsmann y está siendo una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo.

Deniz Undav, delantero de 29 años del VfB Stuttgart de la Bundesliga, es el líder goleador del Mundial 2026 de momento, en compañía de Lionel Messi (Argentina) y Jonathan David (Canadá), y si bien no fue titular en ninguno de los dos partidos de los teutones, sí que ha sido clave para la cuatro veces campeona del mundo.

Denis Undav metió un doblete para el triunfo de Alemania vs. Costa de Marfil. (Getty)

Undav es un delantero hábil, versátil, que aprovecha una combinación bastante particular: su 1,79m y su contextura corpulenta, pero con un centro de gravedad bajo, para ser bastante fuerte a la vez que escurridizo. Comenzó destacando en las divisiones de ascenso de Alemania, pasó por el Union SG de Bélgica y llegó a la Premier League con el Brighton.

Sin embargo, su explosión llegó en su regreso a Alemania, con el Stuttgart, club al que llegó en 2023 y con el que ganó la Copa de Alemania en la 2024/25. En la última temporada, convirtió 25 goles entre todas las competiciones con su club.

Undav fue campeón de la DFB Pokal con Stuttgart. (Getty)

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Cotización, contrato y trayectoria reciente de Deniz Undav

Cotización: 22 millones de euros.

22 millones de euros. Llegada a VfB Stuttgart: 9 de agosto de 2024 (compra definitiva tras una temporada a préstamo).

9 de agosto de 2024 (compra definitiva tras una temporada a préstamo). Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2029 (con opción de extensión automática hasta 2030 por objetivos deportivos).

hasta el 30 de junio de 2029 (con opción de extensión automática hasta 2030 por objetivos deportivos). Última renovación: 1 de junio de 2026.

1 de junio de 2026. Estatura: 1.79 m.

1.79 m. Perfil: diestro.

Tabla de goleadores del Mundial 2026