Quién es el DT de Cabo Verde en el Mundial 2026 que enfrentará a Argentina

El entrenador de 56 años fue el encargado de llevar a su país a jugar una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Por primera vez en su historia, luego de ganar el Grupo D de las Eliminatorias de la CAF, la Selección de Cabo Verde, un país con poco más de medio millón de habitantes, logró la clasificación al Mundial, en donde se enfrentó a España, Arabia Saudita y Uruguay en la fase de grupos y ahora, en 16avos de final, será rival de Argentina.

El encargado de comandar al país a este hecho histórico fue el entrenador Pedro Leitão Brito, mejor conocido como ‘Bubista’, quien está al mando del plantel principal desde 2020 y que lleva seis años en el cargo. Además, lo convirtió en el segundo seleccionado más chico en clasificar a un Mundial.

Nacido en Cabo Verde, ‘Bubista’ hizo toda su carrera como entrenador en su país natal, hasta que en 2020 recibió el llamado de su selección. Con la misma logró meterlo en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2023 y luego en el Mundial, tras ganarle 3 a 0 a Eswatini en condición de local.

La trayectoria de Bubista como entrenador

Tras dejar de ser futbolista, Bubista tomó la decisión de ser entrenador e inició su camino en Mindelense, donde permaneció una temporada. Luego, tuvo pasos por Académica do Mindelo, Sporting Praia y Batuque, hasta que en enero de 2020 asumió en la Selección de Cabo Verde, donde ya había trabajado como ayudante de campo.

Mindelense – 2012 a 2013.

– 2012 a 2013. Mindelo – 2015.

– 2015. Sporting Praia – 2015 a 2016.

– 2015 a 2016. Mindelo – 2017.

– 2017. Batuque – 2018 a 2019.

– 2018 a 2019. Cabo Verde – 2020 a actualidad: 63 partidos, 30 victorias, 14 empates y 19 derrotas.

Los títulos de Bubista como entrenador

Campeonato Regional de Sao Vicente (Mindelense): 2012.

Campeonato Caboverdiano (Mindelense): 2013.

Publicidad

Datos claves