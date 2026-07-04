Messi y un noble gesto con Sofi Martínez tras la victoria de Argentina ante Cabo Verde

El máximo goleador de la Copa del Mundo se tomó un tiempo para dejar en claro que no hay ningún problema con la periodista.

Los ojos del mundo están puestos en él. Se analiza en detalle lo que hace y también lo que deja de hacer, cada mirada, cada gesto fuera de lo habitual, cada guiño es motivo para sacar conclusiones y elucubrar teorías. Lionel Messi es el mejor futbolista del mundo, está jugando un Mundial perfecto con la Selección Argentina, pero así y todo no siempre es noticia por lo que hace -o deja de hacer- fuera del campo de juego.

En los últimos días surgió un rumor malicioso que indicaba que la periodista Sofía Martínez, de larga trayectoria cubriendo a la Selección Argentina, tenía vetado el acceso al plantel y que era para preservar la armonía del grupo, un verdadera disparate que llegó a oídos de Lionel Messi.

Por tal motivo, el capitán se acercó especialmente a ella en la zona mixta luego del triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial, la saludó con un beso y le dijo en voz alta para que escuchen todos: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo“, desactivando cualquier rumor malintencionado.

Messi saludando a Sofi Martinez

una vez mas demostrando que es el numero 1 ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/OgZCQDbRpY — MF (@MundoFamososOk) July 4, 2026

La emoción de Sofi Martínez

Luego de realizar la entrevista correspondiente, la periodista que cubre el Mundial para Telefé se tomó unos minutos para manifestar sus sensaciones luego del gran gesto del 10: “Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras“.

Además, agregó: “A veces prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen y él no tiene por qué saludar como para también aclarar nada. Y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar claro que, obviamente, no hay ningún problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre”.

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