River hoy: el detalle que mantiene viva la ilusión por Correa, la palabra de Santiago Beltrán desde Europa y más

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este sábado 4 de julio.

River disputó en Portugal su primer partido de pretemporada, que terminó con empate 2-2 ante Flamengo, y Santiago Beltrán dialogó en exclusiva con Bolavip sobre esa preparación especial que dispuso Eduardo Coudet antes de encarar el segundo semestre del año competitivo.

Mientras tanto, el club hizo oficial la contratación de Rafael Santos Borré, quien regresó tras cinco años en el exterior, y un detalle permitió mantener viva la ilusión por poder sumar también a Ángel Correa como refuerzo de jerarquía para el plantel.

Beltrán dialogó con Bolavip

Santiago Beltrán, arquero que viene de formar parte de la preparación de la Selección Argentina para el Mundial para luego sumarse a la pretemporada de River en España, dialogó en exclusiva con Bolavip tras el amistoso disputado en Portugal ante Flamengo.

“Creo que lo hicimos muy bien. Obviamente son los primeros partidos, son las primeras sensaciones y me voy muy conforme. Tuve trabajo. Sabía que podía pasar por la calidad del rival, por la calidad de jugadores que tiene y bueno, me fui preparado”, dijo.

Y agregó: “Nos preparamos como si fuese un rival que nos puede tocar en cualquier tipo de competencia internacional. Sabíamos que veníamos con muchos chicos que tenían la posibilidad de debutar o de jugar sus primeros partidos, y creo que nos vamos muy conformes”.

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Se mantiene la ilusión por fichar a Correa

Aunque Tigres parece inflexible a la hora de negociar una salida por menos de la cláusula de rescisión de 18 millones de dólares, en River son optimistas con que a la larga la llegada de Ángel Correa se terminará concretando. En ese sentido, este viernes llegó un guiño que ilusionó al Millonario, porque el jugador no sumó minutos en el amistoso que disputó el equipo ante San Diego FC.

Cabe acordar que en Núñez ya tendrían acordado el contrato con el jugador que fue campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar, por lo que buscan valerse de la presión que este pueda ejercer para lograr su fichaje por menos valor del que exigen los mexicanos.

Anuncio oficial del fichaje de Borré

Este sábado, River anunció de manera oficial el fichaje de Rafael Santos Borré, con contrato hasta diciembre de 2029, un año más del que se esperaba, firmado el viernes después que el colombiano se sometiera a los exámenes médicos de rutina.

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