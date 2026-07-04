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Mundial 2026

¡Gol de Mbappé! Cómo va Paraguay vs Francia EN VIVO y GRATIS, Mundial 2026: cronología del segundo tiempo

Paraguay y Francia definen un nuevo clasificado a cuartos de final de la Copa del Mundo. Igualan sin goles en Filadelfia. Sigue minuto a minuto los detalles.

¡Pausa de hidratación!

Se detiene el juego, mientras los jugadores se van con algunos empujones entre sí. Partido caliente.

26' ST: Cambios en Paraguay

Se retiraron Miguel Almirón y Gustavo Gómez. Ingresaron Maurício y Gabriel Ávalos

24' ST: ¡Gol de Francia!

Kylian Mbappé marcó de penal para el 1-0 de Francia.

22' ST: ¡Penal para Francia!

El árbitro Ilgiz Tantashev cobró penal de Diego Gómez sobre Desiré Doué tras revisar la pantalla y Francia tiene su gran chance.

21' ST: ¡Revisión de VAR por posible penal para Francia!

Revisan una posible falta de Diego Gómez sobre Desiré Doué.

18' ST: Remate de Mbappé

Kylian Mbappé remató de larga distancia. El balón se fue completamente desviado.

15' ST: Cambios en Paraguay y Francia

Fue todo para Julio Enciso, a quien el físico le dijo basta. Gustavo Caballero ingresó en su lugar en Paraguay. En tanto, en Francia, ingresó Desiré Doué por Bradley Barcola.

14' ST: ¡Cerca Barcola!

Bradley Barcola, casi se escapó por izquierda para definir ante Orlando Gill. Se repuso Juan José Cáceres y evitó el gol.

13' ST: Cambio en Paraguay

Se terminó el partido para Omar Alderete, debido a una molestia. Ingresó José Canale en su lugar.

9' ST: ¡Gran atajada de Gill!

Manu Koné volvió a probar desde lejos. El remate se metía en el ángulo, pero apareció una mano salvadora de Orlando Gill para evitar el gol.

6' ST: Durmió Paraguay dos veces, pero se salvó

De un contraataque, Kylian Mbappé casi se fue mano a mano con Orlando Gill. Salvó Juan José Cáceres. Y en el córner, nuevamente, no marcaron y Ousmane Dembélé casi convierte ante Orlando Gill, pero definió afuera.

4' ST: Remate de Rabiot

Adrien Rabiot remató desde fuera del área. El balón no pasó lejos del travesaño.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Paraguay y Francia ya están en el complemento y buscan romper el cero.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Paraguay y Francia ya están en el complemento y buscan romper el cero.

Vuelven los jugadores al campo

En pocos minutos, comienza el segundo tiempo.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

No hay goles en el primer tiempo, por lo que Francia y Paraguay se van 0-0 al entretiempo. Hasta ahora, el plan defensivo de Gustavo Alfaro y compañía funciona a la perfección.

43' PT: Remate de Koné

Segundo remate de Manu Koné. Este también se fue desviado.

38' PT: ¡Remate de Dembélé!

Ousmane Dembélé remató de zurda. El balón rebotó en un defensor paraguayo y casi pasa a Orlando Gill. Córner.

36' PT: ¡Atrapa Gill!

Remate sin potencia de Jules Koundé. Orlando Gill atrapó sin dificultades.

34' PT: ¡Se calienta el partido!

De una infracción sobre Kylian Mbappé, hubo reacción de jugadores de Francia y respuesta de los de Paraguay. Algunos manotazos y entredichos calientan el momento del partido.

32' PT: Remate de Rabiot

Adrien Rabiot probó de media distancia. Su remate se fue por arriba del travesaño.

31' PT: Mbappé le erró al cabezazo

Centro desde la derecha en donde Mbappé apareció con libertad. Le erró al cabezazo y se salvó Paraguay.

28' PT: Primera aproximación de Paraguay

Paraguay pudo pasar mitad de campo con una corrida de Miguel Almirón. Todo terminó en un remate totalmente desviado de Diego Gómez.

¡Se reanuda el juego!

Terminó la pausa de hidratación y el juego se reanuda con la salida del arco de Orlando Gill.

¡Se reanuda el juego!

Terminó la pausa de hidratación y el juego se reanuda con la salida del arco de Orlando Gill.

¡Pausa de hidratación!

Se detiene el juego al minuto 23 del primer tiempo para que los jugadores se hidraten. A diferencia de otras pausas, esta es muy necesaria debido al calor en Filadelfia.

22' PT: Remate de Koné

Manu Koné probó de media distancia. El balón terminó fuera tras un desvío en Junior Alonso.

19' PT: Amonestación en Francia

Fuerte entrada de Bradley Barcola sobre Juan José Cáceres y ve la tarjeta amarilla.

17' PT: Francia busca el pase final

En dos ocasiones, Francia buscó saltar líneas buscando la subida de Dembélé o Mbappé. Por ahora, falta precisión para 'Les Blues'. Siguen 0-0 sin ocasiones de gol.

10' PT: Francia, en campo paraguayo

Clara postura de ambas selecciones. Francia la tiene y la mueve de izquierda a derecha y viceversa con todos sus jugadores en campo contrario. Paraguay espera con un marcado 5-4-1.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Paraguay y Francia ya juegan en Filadelfia por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

¡Salen los equipos al campo!

Las selecciones de Paraguay y Francia ya están en el campo de juego del Estadio Filadelfia para el partido. Se vienen los himnos nacionales de cada uno, la presentación, el sorteo de capitanes y el inicio del juego.

Ceremonia por el Día de la Independencia en Estados Unidos

Idina Menzel, la famosa cantante y actriz, interpreta el himno de los Estados Unidos en homenaje al 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense. El Coro de Niños de Philadelphia interpreta "America, The Beautiful". En tanto, The Roots, la banda de rap y house alternativo, se presenta para tocar "The Fire".

Cuerpo arbitral para el partido

  • Árbitro Central: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).
  • Asistente 1: Andrey Tsapenko (Uzbekistán).
  • Asistente 2: Timur Gaynullin (Uzbekistán).
  • Cuarto Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar).
  • Quinto Árbitro: Taleb Al-Marri (Qatar).
  • VAR: Juan Lara (Chile).
  • AVAR: Marco Di Bello (Italia).
  • SVAR: Joe Dickerson (USA).

Temperatura agobiante en el Lincoln Financial Field

Los reportes indican que la temperatura actual en la ciudad de Filadelfia es de 37ºC, es decir, mucho calor. Según algunos usuarios en Twitter y publicaciones de hinchas en los alrededores, la temperatura supera ampliamente los 40ºC.

Por ende, el calor puede ser un factor clave en el partido entre Paraguay y Francia.

Jugadores, en el calentamiento

Los jugadores de Paraguay y Francia están en el campo de juego del Lincoln Financial Field, realizando los ejercicios precompetitivos.

Marruecos ya espera al ganador de este duelo

La Selección de Marruecos se convirtió en la primera clasificada a los cuartos de final. Venció 3-0 a Canadá y espera por el ganador de este duelo entre Paraguay y Francia para conocer a su rival.

Paraguay también está en el estadio de Filadelfia

La Selección de Paraguay también dice presente en el Lincoln Financial Field.

Así fue la llegada de Francia al Lincoln Financial Field

Los jugadores franceses ya están en el estadio de Filadelfia.

Las novedades en ambas selecciones

Por el lado de Paraguay, Gustavo Alfaro mete cambios con respecto al once que empató en los 120 minutos ante Alemania y ganó por penales. Vuelven Omar Alderete y Diego Gómez tras sus respectivas molestias y dejan la alineación José Canale y Damián Bobadilla. En tanto, resigna un centrodelantero (Gabriel Ávalos) para poner otro defensor (Gustavo Velázquez).

Francia, por su parte, no cuenta con Aurélien Tchouaméni por una molestia e ingresa Manu Koné en el centro del campo. Ese es el único cambio con respecto al equipo que venció a Suecia en 16avos de final.

Alineaciones confirmadas para Paraguay vs Francia

  • PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Miguel Almirón; y Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.
  • FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Kylian Mbappé quiere volver a ser máximo goleador del Mundial 2026

Con el gol ante Cabo Verde, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en soledad de esta Copa del Mundo con 7 goles. Kylian Mbappé quedó con 6 tantos, pero ahora tiene una buena oportunidad ante la selección de Paraguay.

¿Dónde ver EN VIVO Paraguay vs Francia?

  • Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 18:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow Sports
  • Chile: 17:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 16:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
  • Colombia: 16:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+
  • México: 15:00 horas | Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium
  • España: 23:00 horas | DAZN España, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, La 2 Cat
  • Estados Unidos: 5:00 PM ET / 4:00 PM CT / 2:00 PM PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

¿Cómo llegan Paraguay y Francia a estos octavos de final?

Paraguay supo sufrir para pasar la fase de grupos. Debutó con una dura derrota 4-1 ante Estados Unidos, luego le ganó 1-0 a Turquía y empató sin goles ante Australia. Luego, en 16avos de final, dio la sorpresa al eliminar a Alemania por penales (4-3) tras el empate 1-1 en los 120 minutos.

Francia, por su parte, tiene un andar perfecto en esta Copa del Mundo. Ganó todos sus partidos: 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega en fase de grupos. En 16avos de final, se deshizo de Suecia con un contundente 3-0 para llegar a esta instancia.

¡Bienvenidos a la cobertura de Paraguay vs Francia!

Se juega el segundo partido de octavos de final del Mundial 2026. Paraguay y Francia se enfrentan en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. En juego está un lugar en los cuartos de final.

Francia y Paraguay se miden en Filadelfia.
© Getty ImagesFrancia y Paraguay se miden en Filadelfia.

Francia le gana a Paraguay por 1-0 con gol de Kylian Mbappé, de penal, en el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El Lincoln Financial Field, de Filadelfia, Pensilvania, es el escenario elegido para este encuentro decisivo por un lugar en cuartos de final. El duelo se puede ver EN VIVO por DSports, DGO y Paramount+.

Paraguay venía de dar la gran sorpresa de los 16avos de final de esta Copa del Mundo al eliminar a Alemania por penales (4-3), luego del empate 1-1 en los 120 minutos. Francia, por su parte, se había clasificado con más comodidad al vencer por 3-0 a Suecia.

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‘La Albirroja’ hizo un trabajo defensivo perfecto durante el primer tiempo para, prácticamente, no dejarle oportunidad a ‘Les Blues’ de realizar ataques con comodidad. Así, logró neutralizarlo durante todo el primer tiempo y parte de la segunda parte.

Sin embargo, el ingreso de Desiré Doué en el complemento le dio velocidad a Francia. Gracias a una acción individual, la figura del PSG logró sacar un penal por una falta dentro del área de Diego Gómez, que el árbitro Ilgiz Tantashev tuvo que ver en la pantalla del VAR. Kylian Mbappé lo cambió por gol al minuto 24 para el 1-0.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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