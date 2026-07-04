¡Gol de Mbappé! Cómo va Paraguay vs Francia EN VIVO y GRATIS, Mundial 2026: cronología del segundo tiempo

Se juega el segundo partido de octavos de final del Mundial 2026. Paraguay y Francia se enfrentan en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. En juego está un lugar en los cuartos de final.

Francia, por su parte, tiene un andar perfecto en esta Copa del Mundo. Ganó todos sus partidos: 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega en fase de grupos. En 16avos de final, se deshizo de Suecia con un contundente 3-0 para llegar a esta instancia.

Paraguay supo sufrir para pasar la fase de grupos. Debutó con una dura derrota 4-1 ante Estados Unidos, luego le ganó 1-0 a Turquía y empató sin goles ante Australia. Luego, en 16avos de final, dio la sorpresa al eliminar a Alemania por penales (4-3) tras el empate 1-1 en los 120 minutos.

Con el gol ante Cabo Verde, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en soledad de esta Copa del Mundo con 7 goles. Kylian Mbappé quedó con 6 tantos , pero ahora tiene una buena oportunidad ante la selección de Paraguay.

Francia, por su parte, no cuenta con Aurélien Tchouaméni por una molestia e ingresa Manu Koné en el centro del campo. Ese es el único cambio con respecto al equipo que venció a Suecia en 16avos de final.

Por el lado de Paraguay, Gustavo Alfaro mete cambios con respecto al once que empató en los 120 minutos ante Alemania y ganó por penales. Vuelven Omar Alderete y Diego Gómez tras sus respectivas molestias y dejan la alineación José Canale y Damián Bobadilla. En tanto, resigna un centrodelantero (Gabriel Ávalos) para poner otro defensor (Gustavo Velázquez).

La Selección de Marruecos se convirtió en la primera clasificada a los cuartos de final. Venció 3-0 a Canadá y espera por el ganador de este duelo entre Paraguay y Francia para conocer a su rival.

Los jugadores de Paraguay y Francia están en el campo de juego del Lincoln Financial Field, realizando los ejercicios precompetitivos.

Los reportes indican que la temperatura actual en la ciudad de Filadelfia es de 37ºC, es decir, mucho calor. Según algunos usuarios en Twitter y publicaciones de hinchas en los alrededores, la temperatura supera ampliamente los 40ºC.

Idina Menzel, la famosa cantante y actriz, interpreta el himno de los Estados Unidos en homenaje al 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense. El Coro de Niños de Philadelphia interpreta "America, The Beautiful". En tanto, The Roots, la banda de rap y house alternativo, se presenta para tocar "The Fire".

Las selecciones de Paraguay y Francia ya están en el campo de juego del Estadio Filadelfia para el partido. Se vienen los himnos nacionales de cada uno, la presentación, el sorteo de capitanes y el inicio del juego.

Paraguay y Francia ya juegan en Filadelfia por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Clara postura de ambas selecciones. Francia la tiene y la mueve de izquierda a derecha y viceversa con todos sus jugadores en campo contrario. Paraguay espera con un marcado 5-4-1.

En dos ocasiones, Francia buscó saltar líneas buscando la subida de Dembélé o Mbappé. Por ahora, falta precisión para 'Les Blues'. Siguen 0-0 sin ocasiones de gol.

Se detiene el juego al minuto 23 del primer tiempo para que los jugadores se hidraten. A diferencia de otras pausas, esta es muy necesaria debido al calor en Filadelfia.

Terminó la pausa de hidratación y el juego se reanuda con la salida del arco de Orlando Gill.

Terminó la pausa de hidratación y el juego se reanuda con la salida del arco de Orlando Gill.

Paraguay pudo pasar mitad de campo con una corrida de Miguel Almirón. Todo terminó en un remate totalmente desviado de Diego Gómez.

Centro desde la derecha en donde Mbappé apareció con libertad. Le erró al cabezazo y se salvó Paraguay.

De una infracción sobre Kylian Mbappé, hubo reacción de jugadores de Francia y respuesta de los de Paraguay. Algunos manotazos y entredichos calientan el momento del partido.

No hay goles en el primer tiempo, por lo que Francia y Paraguay se van 0-0 al entretiempo. Hasta ahora, el plan defensivo de Gustavo Alfaro y compañía funciona a la perfección.

De un contraataque, Kylian Mbappé casi se fue mano a mano con Orlando Gill. Salvó Juan José Cáceres. Y en el córner, nuevamente, no marcaron y Ousmane Dembélé casi convierte ante Orlando Gill, pero definió afuera.

Manu Koné volvió a probar desde lejos. El remate se metía en el ángulo, pero apareció una mano salvadora de Orlando Gill para evitar el gol.

Fue todo para Julio Enciso, a quien el físico le dijo basta. Gustavo Caballero ingresó en su lugar en Paraguay. En tanto, en Francia, ingresó Desiré Doué por Bradley Barcola.

Se detiene el juego, mientras los jugadores se van con algunos empujones entre sí. Partido caliente.

Paraguay y Francia definen un nuevo clasificado a cuartos de final de la Copa del Mundo. Igualan sin goles en Filadelfia. Sigue minuto a minuto los detalles.

Francia le gana a Paraguay por 1-0 con gol de Kylian Mbappé, de penal, en el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El Lincoln Financial Field, de Filadelfia, Pensilvania, es el escenario elegido para este encuentro decisivo por un lugar en cuartos de final. El duelo se puede ver EN VIVO por DSports, DGO y Paramount+.

Paraguay venía de dar la gran sorpresa de los 16avos de final de esta Copa del Mundo al eliminar a Alemania por penales (4-3), luego del empate 1-1 en los 120 minutos. Francia, por su parte, se había clasificado con más comodidad al vencer por 3-0 a Suecia.

‘La Albirroja’ hizo un trabajo defensivo perfecto durante el primer tiempo para, prácticamente, no dejarle oportunidad a ‘Les Blues’ de realizar ataques con comodidad. Así, logró neutralizarlo durante todo el primer tiempo y parte de la segunda parte.

Sin embargo, el ingreso de Desiré Doué en el complemento le dio velocidad a Francia. Gracias a una acción individual, la figura del PSG logró sacar un penal por una falta dentro del área de Diego Gómez, que el árbitro Ilgiz Tantashev tuvo que ver en la pantalla del VAR. Kylian Mbappé lo cambió por gol al minuto 24 para el 1-0.