¡Gol de Mbappé! Cómo va Paraguay vs Francia EN VIVO y GRATIS, Mundial 2026: cronología del segundo tiempo

Francia le gana a Paraguay por 1-0 con gol de Kylian Mbappé, de penal, en el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El Lincoln Financial Field, de Filadelfia, Pensilvania, es el escenario elegido para este encuentro decisivo por un lugar en cuartos de final. El duelo se puede ver EN VIVO por DSports, DGO y Paramount+.
Paraguay venía de dar la gran sorpresa de los 16avos de final de esta Copa del Mundo al eliminar a Alemania por penales (4-3), luego del empate 1-1 en los 120 minutos. Francia, por su parte, se había clasificado con más comodidad al vencer por 3-0 a Suecia.
‘La Albirroja’ hizo un trabajo defensivo perfecto durante el primer tiempo para, prácticamente, no dejarle oportunidad a ‘Les Blues’ de realizar ataques con comodidad. Así, logró neutralizarlo durante todo el primer tiempo y parte de la segunda parte.
Sin embargo, el ingreso de Desiré Doué en el complemento le dio velocidad a Francia. Gracias a una acción individual, la figura del PSG logró sacar un penal por una falta dentro del área de Diego Gómez, que el árbitro Ilgiz Tantashev tuvo que ver en la pantalla del VAR. Kylian Mbappé lo cambió por gol al minuto 24 para el 1-0.