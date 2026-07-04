Tenso cruce entre Mbappé y Orlando Gill tras la eliminación de Paraguay ante Francia en el Mundial: saludo negado, pelotazo e insultos

El crack le negó el saludo al arquero de San Lorenzo, que le arrojó la pelota y protagonizaron un incidente sobre el final.

Este sábado por la tarde, Francia venció 1-0 a Paraguay por los octavos de final y se clasificó a los cuartos de la Copa del Mundo 2026. Como no podía ser de otra manera, Kylian Mbappé marcó el gol, selló el boleto a la próxima instancia y se convirtió en el máximo goleador del certamen. Además, protagonizó un hecho particular con Orlando Gill, ni bien sonó el pitazo final.

A lo largo del partido, Kiki fue el actor principal de los constantes encontronazos con los futbolistas paraguayos, incluso desde el arranque. Debido a la férrea marca que llevaron a cabo los sudamericanos, el delantero se vio envuelto en roces continuos y, una vez consumada la victoria, la devolvió al no saludar a su rival. En ese momento, el arquero le tiró un pelotazo.

Kylian Mbappé y Orlando Gill, en Francia – Paraguay por el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, ni bien terminó el cotejo, Gill quiso saludarlo y Mbappé lo ignoró. En un acto de caballerosidad, el guardameta le acercó la mano y el delantero optó por esquivarlo y festejar de cara a los hinchas. Esta actitud no le gustó al paraguayo que se desempeña en San Lorenzo, por lo que le tiró la pelota, que impactó en la espalda del hombre de Real Madrid.

De esta manera, el atacante que brilla en Europa protagonizó una acción inusual ya que los jugadores suelen saludarse al término del compromiso. Pero a raíz de lo ocurrido sobre el campo de juego a lo largo de todo el encuentro, el francés lo eludió. Inmediatamente, despertó el enojo del guaraní que decidió arrojarle el balón en forma de descargo para expresar su bronca.

PICANTE FINAL EN FILADELFIA 🔥



Mbappé festejó el triunfo con euforia, Gill quiso darle la mano, el francés lo ignoró y el arquero le tiró la pelota en la espalda.



Luego, otro tumulto entre los futbolistas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BMmAJofCdA — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

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Un dato importante a tener en cuenta para entender esta situación tan particular es que el partido levantó aún más temperatura cuando Mbappé empujó a un rival durante el Hydration Break. Mientras los futbolistas se acercaban a la zona de los bancos de suplentes, el crack impactó desde atrás a un contrincante y activó la ira de todo el plantel paraguayo.

Vale resaltar que Gill fue elegido la figura del partido, por lo que habló al finalizar el cotejo. “Yo le pasé la mano felicitándolo. Pero como no me dio bola, entré en un momento de calentura“, reconoció el guardameta de San Lorenzo. Inmediatamente después, agregó: “Solamente hice eso, después me tranquilicé. Francia es la candidata a ser campeona del mundo“.

El quilombo lo armó Mbappé que le pegó a uno de atrás en la pausa de rehidratación, el VAR debería haber llamado para echarlo pero bueno pic.twitter.com/mMJFyBzU2u — Anti-VAR (@Gerrrrman) July 4, 2026

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El cuadro final del Mundial 2026