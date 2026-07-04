Cuartos de final del Mundial 2026 tras la clasificación de Marruecos: cuándo se juegan y cómo están los cruces

El conjunto africano goleó a los norteamericanos para meterse entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo.

Los octavos de final del Mundial 2026 ya están en marcha desde este sábado y el cuadro rumbo al título sigue tomando su forma definitiva. La primera selección en sacar boleto a los cuartos fue Marruecos, que goleó 3-0 a Canadá y se metió entre los ocho mejores del certamen.

Ahora, el conjunto africano deberá esperar para conocer a su rival, que saldrá del cruce entre Francia y Paraguay. De ese partido saldrá el segundo clasificado a la llave y, automáticamente, el primer duelo confirmado de los cuartos de final.

Mientras tanto, el resto del cuadro comenzará a resolverse entre domingo y martes. Los cuartos de final se disputarán entre el jueves 9 y sábado 11 de julio.

Cómo se siguen definiendo los cuartos de final del Mundial 2026

La actividad del domingo marcará el inicio de la otra mitad del cuadro. Por un lado, Brasil se medirá frente a Noruega. Más tarde será el turno de México e Inglaterra. Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán entre sí en los cuartos de final.

El lunes llegará el duelo estelar entre Portugal y España. Luego, Estados Unidos buscará su lugar frente a Bélgica, dándole forma a un nuevo cruce en la siguiente ronda.

Finalmente, el martes quedará completamente definida la llave. Primero se enfrentarán Colombia y Suiza. Luego llegará el turno de Argentina, que buscará su clasificación frente a Egipto. Precisamente de esos dos encuentros saldrá el último enfrentamiento de los cuartos de final.

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Fixture cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

17:00 – Marruecos vs. Francia/Paraguay – Boston

Viernes 10 de julio

16:00 – España/Portugal vs. Estado Unidos/Bélgica – Los Ángeles

Sábado 11 de julio

18:00 – Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra – Miami

22:00 – Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza – Kansas City

Así está el cuadro del Mundial 2026