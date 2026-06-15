En el Mercedes-Benz Stadium, la Roja hace su debut en el certamen ante el seleccionado africano.

En el Mercedes-Benz Stadium, por la primera fecha del Grupo H del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de España hace su estreno al enfrentarse a la Selección de Cabo Verde, uno de los países que debutan en la competencia.

La Roja, comandada por Luis de la Fuente, tuvo un camino allanado para llegar a la Copa del Mundo, ya que dominó de punta a punta el grupo de Eliminatorias UEFA. Además, llega como candidato al ser el último campeón de la Eurocopa, en 2024.

Cabo Verde, por su parte, hizo historia al clasificar por primera vez a un Mundial. Para esto, quedó primero en el Grupo D de las Eliminatorias de la CAF y relegó al repechaje a un importante seleccionado africano, como es el de Camerún.

Qué pasa si España gana, empata o pierde con Cabo Verde por el Mundial 2026

Si España gana : un triunfo le da tres puntos a la Roja, por lo que quedará como único líder del grupo momentáneamente.

: un triunfo le da tres puntos a la Roja, por lo que quedará como único líder del grupo momentáneamente. Si España empata: una igualdad en Atlanta le dará un punto a cada uno, por lo que quedarán en la misma posición en el grupo.

una igualdad en Atlanta le dará un punto a cada uno, por lo que quedarán en la misma posición en el grupo. Si España pierde: la derrota lo deja con 0 puntos al seleccionado europeo, por lo que quedará último, mientras que Cabo Verde sumará 3 y trepará a la cima.

España vs. Cabo Verde por el Mundial: minuto a minuto y formaciones