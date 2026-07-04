Franco Colapinto eliminado en Q1: clasificación del GP de Gran Bretaña EN VIVO y ONLINE

El argentino buscará sacar el máximo rendimiento de un Alpine que está un paso por debajo este fin de semana.

El trompo de Franco Colapinto

EN VIVO – CLASIFICACIÓN DEL GP DE GRAN BRETAÑA

El inicio de la Q2 está retrasado unos minutos mientras limpian la pista luego del despiste de Colapinto.

12:21 – Franco Colapinto explicó que perdió por completo el auto en la zona de curvas. Su ingeniero señaló que no había nada fuera de lo común con el viento en ese sector.

12:20 – ELIMINADOS EN Q1: Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso.

Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso. 12:17 – Se fue afuera Colapinto y perdió la vuelta. Se queda eliminado en Q1.

Se fue afuera Colapinto y perdió la vuelta. Se queda eliminado en Q1. 12:15 – Últimos dos minutos. Colapinto se está quedando afuera. Debe mejorar si o sí en su último intento.

Últimos dos minutos. Colapinto se está quedando afuera. Debe mejorar si o sí en su último intento. 12:12 – Logra salir Russell a buscar vuelta.

Logra salir Russell a buscar vuelta. 12:09 – El primer tiempo de Franco Colapinto es de 1:31.321. Por ahora, P15, a 235 milésimas de Gasly. Deberá salir por una vuelta mejor, porque tiene por delante a Sainz, Albon, Ocon y Bearman, a quienes venció ayer.

El primer tiempo de Franco Colapinto es de 1:31.321. Por ahora, P15, a 235 milésimas de Gasly. Deberá salir por una vuelta mejor, porque tiene por delante a Sainz, Albon, Ocon y Bearman, a quienes venció ayer. 12:07 – SE PEGÓ GEORGE RUSSELL. Golpe de efecto, despiste del Mercedes. Puede volver a pista, veremos si quedó con algún daño o puede volver y seguir la tanda.

SE PEGÓ GEORGE RUSSELL. Golpe de efecto, despiste del Mercedes. Puede volver a pista, veremos si quedó con algún daño o puede volver y seguir la tanda. 12:06 – Los pilotos de punta salieron con gomas blandas usadas. Salvo las Ferrari, que están por debajo del 1:30, el resto no tiene asegurado nada con el tiempo marcado hasta ahora.

Los pilotos de punta salieron con gomas blandas usadas. Salvo las Ferrari, que están por debajo del 1:30, el resto no tiene asegurado nada con el tiempo marcado hasta ahora. 12:05 – Charles Leclerc establece la primera referencia en 1:29.534, aunque faltan muchos por salir.

COMIENZA LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE GRAN BRETAÑA

11:55 – El objetivo de Alpine sigue siendo meterse en Q3, aunque siendo realistas, aspiran a un P11 y P12, en caso de que no fallen los cinco equipos de arriba.

El objetivo de Alpine sigue siendo meterse en Q3, aunque siendo realistas, aspiran a un P11 y P12, en caso de que no fallen los cinco equipos de arriba. 11:50 – Colapinto ya está en el auto para salir a la clasificación.

We go again 🤜🤛



Let's set the grid for the #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/9vKrIi4SUf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 4, 2026

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11:45 – En 15 minutos comienza la qualy.

En 15 minutos comienza la qualy. 11:40 – Alpine está alrededor de 0.300 más lento que RB, lo cual pone en evidencia el crecimiento de la escudería satélite de Red Bull y el estancamiento temporal de los franceses.

Alpine está alrededor de 0.300 más lento que RB, lo cual pone en evidencia el crecimiento de la escudería satélite de Red Bull y el estancamiento temporal de los franceses. 11:25 – Ayer, Hamilton hizo la pole sin ser el piloto más rápido en ninguno de los tres sectores de la pista. El siete veces campeón del mundo tiene un pacto con Silverstone y algo que nadie sabe.

– Ayer, Hamilton hizo la pole sin ser el piloto más rápido en ninguno de los tres sectores de la pista. El siete veces campeón del mundo tiene un pacto con Silverstone y algo que nadie sabe. 11:15 – Leclerc y Russell buscarán acercase a sus compañeros de equipo, luego de ser claramente superados en clasificación y carrera sprint.

Leclerc y Russell buscarán acercase a sus compañeros de equipo, luego de ser claramente superados en clasificación y carrera sprint. 11:10 – Colapinto reconoció que el Alpine va peor en clasificación que en carrera porque, cuando está al límite, se vuelve muy sensible e inestable.

Colapinto reconoció que el Alpine va peor en clasificación que en carrera porque, cuando está al límite, se vuelve muy sensible e inestable. 11:05 – Lewis Hamilton hizo la pole para la sprint ayer, pero hoy Kimi Antonelli mostró que Mercedes tenía guardado algo de rendimiento.

Lewis Hamilton hizo la pole para la sprint ayer, pero hoy Kimi Antonelli mostró que Mercedes tenía guardado algo de rendimiento. 11:00 – En una hora dará inicio la tanda de clasificación del GP de Gran Bretaña.

Cobertura en progreso…

Este sábado, Franco Colapinto finalizó en el puesto 12 en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña. Silverstone ha demostrado ser un escenario lejos de lo ideal para el A526, que ahora no sólo se muestra por detrás de Ferrari, Red Bull, McLaren y Mercedes, sino también de Racing Bulls.

El Gran Premio de Gran Bretaña está en Disney+

Ahora, en clasificación, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly buscarán extraer el máximo rendimiento de sus autos, aprovechando lo aprendido en las tandas previas, y dar el golpe de cara a la carrera del domingo.