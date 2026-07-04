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Mundial 2026

Cambios en la práctica por tormenta y estadía en Miami: así se prepara Argentina para el duelo con Egipto de 8avos del Mundial 2026

En la sede de Inter Miami, comenzaron los preparativos para enfrentar a Mo Salah y compañía tras pasar la fase de 16avos contra Cabo Verde.

La preparación de Argentina para el duelo con Egipto de 8avos de final
© AFALa preparación de Argentina para el duelo con Egipto de 8avos de final

Luego de lo que fue el partidazo ante Cabo Verde, en el que se sufrió más de la cuenta pero se logró la clasificación a octavos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina no frena y ya comenzó con los preparativos para enfrentar a Egipto en la próxima instancia del certamen que se desarrolla en Norteamérica.

Más allá de que el compromiso generó un fuerte desgaste por disputarse con tiempo suplementario incluido, menos de 12 horas después de la finalización del encuentro de 16avos el combinado de Lionel Scaloni se entrenó en el predio de Inter Miami, la casa de Leo Messi a nivel clubes.

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Sin embargo, la Selección no pudo realizar la práctica completa, ya que la ciudad de la Península de Florida tuvo un sábado pasado por agua y tormenta. Así como sucede en los partidos, los entrenamientos en campo también se suspenden si el clima no acompaña, por lo que el plantel argentino se vio obligado a hacer actividades bajo techo en el gimnasio.

En lo que respecta al cronograma de los próximos días, en la previa del cruce contra Egipto, la Selección Argentina cambiará su base de entrenamientos, ya que se quedarán en Miami en lugar de regresar a Kansas City. Luego, viajarán desde la ciudad costera a Atlanta, donde se disputará el partido ante los del Nilo.

Durante el domingo y el lunes harán prácticas de fútbol en el predio de Inter Miami para emprender vuelo a la capital del Estado de Georgia el mismo lunes por la noche, las 19 horas de Florida. Cabe destacar que, con esta estrategia, Argentina evitará recorrer poco más de 3.000km entre volver a Kansas City y viajar desde ahí a Atlanta. Así, solo tendrán que tomar un vuelo de 974km desde Miami a la ciudad sede de los octavos de final.

Si avanza a cuartos de final, la Albiceleste volverá a KC, ya que el duelo ante Colombia o Suiza de dicha instancia se jugaría en el Arrowhead de dicha ciudad. De todas formas, las energías y la planificación están puestas en el martes.

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Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026: horarios, días y sedes

Sábado 4
Canadá – Marruecos | 14:00 | Houston
Paraguay – Francia | 18:00 | Philadelphia

Domingo 5
Brasil – Noruega | 17:00 | Nueva Jersey
México – Inglaterra | 21:00 | Ciudad de México

Lunes 6
España – Portugal | 16:00 | Dallas
Estados Unidos – Bélgica | 21:00 | Seattle

Martes 7
Argentina – Egipto | 13:00 | Atlanta
Colombia/Ghana – Suiza | 17:00 | Vancouver

Cuadro del Mundial 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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