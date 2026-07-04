Kylian Mbappé explotó tras eliminar a Paraguay del Mundial: “Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas”

El capitán de Francia lanzó un durísimo mensaje luego del triunfo por 1-0 y aseguró que saben "jugar sucio" si el partido lo amerita.

Más allá de los detalles puramente técnicos que dejó la clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026, el triunfo sobre Paraguay también dejó una certeza: el planteo pragmático, físico y repleto de roce que diseñó Gustavo Alfaro, en modo Copa Libertadores, sacó a los franceses de su zona de confort. Lo que comenzó como un partido cerrado terminó convirtiéndose en un trámite cargado de empujones, y discusiones que fue elevando su temperatura.

Y si hubo un protagonista que reflejó como nadie ese clima fue Kylian Mbappé. Si bien el delantero del Real Madrid fue el héroe al convertir de penal el único gol del encuentro, también fue uno de los futbolistas más involucrados en cada cruce caliente que tuvo el partido. Y una vez consumada la clasificación, lejos de bajar el tono, decidió profundizar la polémica con un discurso tan explosivo como revelador.

“Sabíamos el tipo de partido que iba a ser. Si ellos nos mandan a la mierda, nosotros también los mandamos a la mierda (SIC)“, disparó el capitán francés, todavía con las pulsaciones a mil.

Lejos de quedarse allí, Mbappé reconoció que Francia aceptó jugar bajo las reglas que propuso el conjunto sudamericano. “Sabíamos jugar este tipo de partido. Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas, pero no, también podemos jugar al fútbol sucio. Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos“, afirmó.

Luego, completó con una frase que resumió su mirada sobre el desarrollo del encuentro: “En el fútbol sucio fuimos mejores. Ellos no quisieron jugar tanto al fútbol, y nosotros mostramos que sabíamos y que éramos mejores que ellos“, cerró.

"ELLOS PENSABAN QUE SOLO ÍBAMOS A HACER LINDAS JUGADAS PERO TAMBIÉN SABEMOS JUGAR EL FÚTBOL SUCIO" Las declaraciones de Kylian Mbappé tras la clasificación de Francia.



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Una noche repleta de cruces y provocaciones

Las declaraciones del campeón del mundo no hicieron más que coronar un partido en el que estuvo permanentemente envuelto en polémicas. Al comienzo protagonizó un fuerte cruce con Diego Gómez y Andrés Cubas que terminó desencadenando un tumulto que el árbitro logró contener.

Sin embargo, el momento más caliente llegó minutos más tarde. En plena discusión con Junior Alonso, el delantero francés sorprendió al insultar al defensor paraguayo con un perfecto español. “La concha de tu madre”, soltó, siendo captado por las imágenes de la transmisión.

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El último gesto que alimentó la polémica

Ni siquiera el pitazo final apaciguó los ánimos. Mientras Francia celebraba el pase a los cuartos de final, Mbappé comenzó a gritar mientras caminaba hacia uno de los sectores del estadio mirando a la tribuna. En el camino pasó por al lado del arquero Orlando Gill, quien pese a la resignación por la eliminación le extendió la mano, pero el francés le ignoró el saludo. Una escena que fue interpretada como una provocación hacia el rival, quien pensando lo mismo, le lanzó un pelotazo en la espalda a Kiki, que hizo de cuenta que no pasó nada.

PICANTE FINAL EN FILADELFIA 🔥



Mbappé festejó el triunfo con euforia, Gill quiso darle la mano, el francés lo ignoró y el arquero le tiró la pelota en la espalda.



Luego, otro tumulto entre los futbolistas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BMmAJofCdA — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Así, el delantero francés cerró una noche en la que fue decisivo con el gol y protagonista de prácticamente todos los focos de conflicto. Mantuvo la sangre fría cuando llegó la jugada decisiva, aunque demostró que tampoco le escapa al roce ni le falta temperamento.