Mano a mano con Bolavip, el delantero confesó por qué eligió volver a Núñez y no dudó sobre los objetivos: "Llevar a River a lo más alto, donde merece estar".

“Estoy muy contento, muy feliz de volver a casa. Ponerme esta camiseta siempre es un orgullo y estoy con muchas ganas”. La sonrisa no se borra del rostro de Lucas Beltrán. Con la tonada cordobesa intacta, el delantero disfruta sus primeras jornadas de su tercera etapa en River y lo demuestra en cada respuesta del mano a mano con Bolavip en Portugal, donde el equipo empató 2-2 ante Flamengo en un amistoso de pretemporada.

El Vikingo debutó con Gallardo en el 2018, tuvo que mudarse a Colón para ganar continuidad y volver en 2022, cuando sí se transformó en el 9 del equipo. Su punto cumbre fue en el título del 2023, con Demichelis en el banco, cuando fue el goleador del equipo campeón.

Esos goles le abrieron las puertas de Europa. Se lo llevó Fiorentina por 25 millones de euros, donde jugó dos temporadas: 98 partidos, 16 goles y 9 asistencias. En la última, la 25/26, fue cedido al Valencia. Allí le tocó pelear por no descender, objetivo que logró, y sus estadísticas marcaron 29 partidos, tres goles y dos asistencias.

Poco antes de firmar con Valencia lo había llamado Eduardo Coudet. El Chacho quería que fuera el 9 de Alavés, pero no se dio y terminó llevándose a otro ex River: Lucas Boyé. Pero ahora, Coudet volvió a levantar el teléfono para tentarlo con la vuelta a Núñez y ahí Beltrán no dudó. Más allá de que se especuló con algunas dudas, él mismo lo aclara.

“A ver, la primera vez que me llaman es ésta. Nunca antes se habían puesto en contacto conmigo. Siempre se decía que me llamaban, pero ésta fue la primera vez donde hablaron conmigo. Y cuando te llama River, te toca el corazón”, explica a Bolavip el delantero que ya festejó 24 goles en 86 partidos con la banda roja.

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-El hincha de River te despidió como goleador. ¿Con qué delantero se encontrará ahora? ¿El mismo que conoció o en Europa cambió tu juego?

-Creo que un delantero un poco diferente. Aprendí mucho en estos tres años en Europa. Creo que la cabeza es una de una persona diferente, pero con el mismo hambre, con las mismas ganas de siempre de llevar a River a lo más alto, donde merece estar.

Beltrán, saliendo del pasillo de bienvenida del plantel, en la pretemporada en Alicante. (Foto: Prensa River)

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-¿Fue importante el llamado de Chacho para que se dé tu vuelta?

-Sí, sí. Me llamaron casi todos. Hablé con Chacho, con Leo (Ponzio), con Enzo (Francescoli), con Pablo (Longoria). Me llamaron todos… Y esas cosas, más allá del corazón, son muy importantes porque demuestran lo que te quieren como como jugador y como persona. Entonces, fue fácil la decisión.



-¿Qué te dijo ahora Chacho para convencerte? Porque hace un año quiso llevarte a Alavés, pero quisiste esperar y no se dio.

-Lo de Alavés fue muy diferente porque Chacho me llamó en julio, cuando el mercado europeo recién estaba empezando y la Fiorentina no quería un préstamo en ese momento. Entonces, esperé hasta el último día, que me fui al Valencia. Así que fue totalmente diferente. Ahora yo sabía que la Fiorentina estaba más abierta a un traspaso y también de ese lado fue un poco más fácil.

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-¿Ya recibiste ya algún mensaje de Julián Alvarez?

-Sí, sí. Hablo casi dos veces por semana con él, somos muy amigos y fue una de las primeras personas que me felicitó. Y también fue una de las personas con las que hablé para para tomar esta decisión porque para mí es un referente, pero sobre todo un gran amigo. Y uno siempre habla con los amigos y con la familia para tomar estas decisiones.

-¿Qué fue lo que te dijo Julián cuando le preguntaste qué hacer?

–“Lo que te diga el corazón”. Y el corazón decía River. Y, nada, acá estamos.

El Vikingo y la Araña fueron compañeros en las juveniles y en la pensión forjaron su amistad. (Foto: Prensa River)

-Tu novia escribió “hay jugadores que se van para conocer el mundo, y hay otros que descubren que el mundo era el lugar del que habían salido”. ¿Esa frase resume tu sentimiento por River?

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-Sí, sí. A ver, creo hay pocos clubes en el mundo como River. Ahora conociendo lo que es el fútbol europeo y tener un sentido de pertenencia tan grande es algo increíble. La familia, los amigos que uno va dejando… Yo me fui a los 14 años de mi casa, de Córdoba para jugar en River. Y no es fácil también estar lejos de la familia tres años más en Europa. No se hace fácil adaptarse a otras ligas, otras culturas. Lo importante es que hoy estoy acá, feliz con esta decisión de volver a River.

-Venís de Valencia, donde de tocó dar otro tipo de pelea, pero sabés que el hincha de River te va a pedir goles a vos, y al equipo, salir campeón…

-Sí, obvio, como tiene que ser, como debe ser. Estamos acostumbrados a eso, es lo que demanda la historia del club. Hay que afrontarlo como lo hemos hecho en años anteriores y dar lo mejor de nosotros para llevar a River a lo más alto.

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Festejando el título de 2023, cuando fue clave con sus goles para el River de Demichelis. (Foto:: Getty)

Datos clave

Lucas Beltrán concretó su regreso a River para iniciar su tercera etapa en el club.

concretó su regreso a para iniciar su tercera etapa en el club. River lo incorpora a préstamo con obligación de compra por 7.500.000 euros en total. Fiorentina se lo había comprado por 25 millones de euros .

lo incorpora a préstamo con obligación de compra por en total. se lo había comprado por . El atacante sumó 24 goles en 86 partidos durante sus ciclos previos en River.